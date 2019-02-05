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Husilerden "elimizde Suudlu esir askerler var" iddiası

05 Şubat 2019 Salı 16:05
Husilerden "elimizde Suudlu esir askerler var" iddiası

İSTANBUL (AA) - Yemen'de meşru hükümete darbe yapan Husilere bağlı Esirler Komitesi Başkanı Abdulkadir Murtada, ellerinde, aralarında yüksek rütbeli subayların da yer aldığı Suudi Arabistanlı esir askerlerin bulunduğunu ileri sürdü.

Rusya merkezli Rusya el-Yevm televizyon kanalına konuşan Murtada, ellerindeki Suudlu esirlerin geleceğinin, yurt içinde ve dışında karşı tarafın elindeki Husi esirlerin geleceğine bağlı olduğunu söyledi.

Bu durumun ilk ve son sorumlusunun Arap koalisyonuna önderlik yapan Suudi Arabistan olduğunu ifade eden Murtada, konuyla ilgili daha fazla açıklama yapmadı.

Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin açıklamalarına göre, geçen salı günü 7 Husi esire karşılık serbest bırakılan Suudi Arabistanlı bir asker Riyad'a ulaşmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in ofisinden dün yapılan yazılı açıklamada, Esir Takası Denetleme Komitesi'nin bugün Ürdün'ün başkenti Amman'da toplanacağı belirtilmişti.

Griffiths'in ofisi ile Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin (ICRC) başkanlığını yaptığı komitede, Yemen hükümeti ile Husilerin temsilcilerinin yer aldığı aktarılan açıklamada, Griffiths ile ICRC Başkanı Peter Maurer'in ilk gün toplantılarının bir kısmına katılacağı kaydedilmişti.

- Stockholm Anlaşması

BM himayesinde İsveç'in Stockholm kentinde, 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen Yemen konulu istişare toplantıları, Yemen hükümeti ile Husilerin, ateşkes, tarafların Hudeyde'den çekilmesi gibi maddelerin yer aldığı bir anlaşmayla sonuçlanmıştı.

Bölgede sağlanan ateşkes etkinliğini korurken, kentten çekilme konusunda ise tarafların birbirine yönelttiği suçlamalar ışığında henüz somut bir adım atılamadı.

BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths gözetimindeki söz konusu müzakereler sonucunda BM başkanlığındaki Yeniden Düzenleme Koordinasyon Komitesi'nin (RRC) oluşturulmasına karar verilmişti.

RRC'nin ilk toplantısı, Hudeyde'de BM'nin kente gönderdiği uluslararası ateşkes denetleyicileri grubu komutanı Hollandalı General Patrick Cammaert'ın liderliğinde, Husiler ile hükümet güçlerinden üçer temsilcinin katılımıyla 2-4 Ocak tarihlerinde düzenlenmişti.

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 16:05
  1. Husiler
  2. Suudi Arabistanlı esirler

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