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Husilerden Cizan Havaalanı'na İHA saldırısı

Husiler, Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Cizan Havaalanı'nı İHA ile vurduklarını açıkladı- Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husilere ait bir İHA düşürdüklerini duyurdu

30 Haziran 2019 Pazar 02:01
Husilerden Cizan Havaalanı'na İHA saldırısı

RİYAD (AA) - Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Cizan Havaalanı'nın İHA ile hedef alındığını açıkladı.

Husilere bağlı El-Mesire kanalına göre, Husilere ait "Kasıf 2" isimli insansız hava aracıyla (İHA) Cizan Havaalanı'na gerçekleştirilen saldırıda askeri uçakların bulunduğu bir garaj ile başka askeri hedeflerin vurulduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, düzenlenen saldırı sonucu havaalanındaki hava trafiğinin durduğu belirtildi.

- Koalisyon güçleri, Husilere ait bir İHA düşürdü

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Türki el-Maliki, Cizan kentini hedef alan Husilere ait bir İHA'nın düşürüldüğünü açıkladı.

Maliki, Husilerin sivil tesisleri ve sivilleri hedef alan terör saldırıları gerçekleştirmek için İHA göndermeye devam ettiğini kaydetti. Koalisyon güçlerinin düşürdüğü İHA'nın havaalanını hedef alıp almadığı konusunda bilgi verilmedi.

Husiler, son yıllarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra İHA'ları da kullanarak bu ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Yemen'de başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 02:01
  1. Cizan
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