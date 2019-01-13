0553 313 94 23

Husilerden BM'ye Hudeyde eleştirisi

- Husilerin Sözcüsü Muhammed Abdusselam: "Hudeyde konusunda Stockholm anlaşmasında ilerleme kaydedilmemesi, RCC Başkanı General Patrick Cammaert'in anlaşma sürecinin dışına çıkmasından kaynaklanıyor"

13 Ocak 2019 Pazar 16:43
Husilerden BM'ye Hudeyde eleştirisi

MARİB (AA) - Yemen'deki Husiler, ülkenin batısındaki Hudeyde ilinde Stockholm anlaşmasının uygulanmasında ilerleme kaydedilememesinden Birleşmiş Milletleri (BM) sorumlu tuttu.

Husilerin Sözcüsü ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Abdusselam, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkedeki çatışmalı taraflar arasında yaklaşık bir ay önce BM gözetiminde İsveç'in Stockholm kentinde imzalanan anlaşmayı hatırlatarak, "Hudeyde konusunda Stockholm anlaşmasında ilerleme kaydedilmemesi, Yeniden Düzenleme Koordinasyon Komitesi (RCC) Başkanı General Patrick Cammaert'in anlaşma sürecinin dışına çıkmasından kaynaklanıyor." ifadesini kullandı.

Bu görevin, General Cammaert'in yeteneklerini aştığını kaydeden Abdusselam, BM Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in bu durumu düzeltmemesi halinde diğer görüşmelerin de zor olacağını aktardı.

Yemen Dışişleri Bakanı Halid el-Yemani, geçen perşembe yaptığı açıklamada, Husileri Hudeyde'den çekilmeyi kabul etmemekle suçlamış ve onların bu eyleminin Stockholm anlaşmasını tehdit ettiğini söylemişti.

BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths, BMGK önünde geçen çarşamba yaptığı bilgilendirme konuşmasında, Yemen'deki çatışma taraflarının Hudeyde'deki ateşkese büyük ölçüde riayet ettiğini belirtmişti. Griffiths, Stockholm Anlaşması'nın Yemen halkına, "uluslararası toplumun ülkedeki çatışmaları bitirmek istediği" mesajını verdiğini aktarmıştı.

- Stockholm Anlaşması

BM himayesinde İsveç'in Stockholm kentinde, 6-13 Aralık'ta gerçekleştirilen Yemen konulu istişare toplantıları, Yemen hükümeti ile Husilerin, ateşkes, tarafların Hudeyde'den çekilmesinin de aralarında yer aldığı bir anlaşmayla sonuçlanmıştı. Bölgede sağlanan ateşkes etkinliğini korurken, kentten çekilme konusunda ise tarafların birbirine yönelttiği suçlamaların ışığında henüz somut bir adım atılamadı.

BM Yemen Özel Temsilcisi Griffith gözetimindeki söz konusu müzakerelerin sonucunda RRC'nin oluşturulmasına karar verilmişti. RRC'nin ilk toplantısı, Hudeyde'de BM'nin kente gönderdiği uluslararası ateşkes denetleyicileri grubu komutanı Hollandalı General Patrick Cammaert'ın liderliğinde, Husiler ile hükümet güçlerinden üçer temsilci katılımıyla 2-4 Ocak tarihlerinde düzenlenmişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 16:43
  1. BM
  2. Husiler
  3. Yemen

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gazze'deki gösterilerde yaralanan Filistinli şehit oldu
    1. Gazze'deki gösterilerde yaralanan..
    2. Metin Ertürk kimdir? | AK Parti..
    3. Karayollarında durum 13 Ocak Pazar
    4. Fuat Akdoğan kimdir? | AK Parti..
    5. Hikmet Karaman'a çok sert sözler!..
    6. "İran'ın petrol ihracatı 700-800 bin..
    7. Erken yaşta evlilik affı sonunda..
    8. Bakan Kurum: Fikir babası..
    9. AK Parti Sakarya'da 15 ilçe adayını..
    10. 5 Ocak İller Arası Karate Kurtuluş..
    11. AK Parti ilçe belediye başkan adayları..
    12. AK Parti Gümüşhane Aday Tanıtım..
    13. Kalp krizi geçiren İsrailli yolcu,..
    14. 2019 CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu
    15. MİKC 40 bin savaşçıyı devreden..
    16. Ürdün Yemen görüşmelerine ev..
    17. Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası
    18. Marmara'da lodos etkisini kaybetti
    19. Sakarya AK Parti ilçe belediye başkan..
    20. AK Parti Adapazarı ilçe belediye..
    Erdoğan talimatı verdi! 19 ili uçuracak 4 milyar dolarlık pazar kuruluyor
    Erdoğan talimatı verdi! 19 ili uçuracak 4 milyar dolarlık pazar kuruluyor
    2014'ten beri haber alınamayan kayıp Malezya uçağı, sonunda bulundu!
    2014'ten beri haber alınamayan kayıp Malezya uçağı, sonunda bulundu!
    Uçak gemilerini imha etme kabiliyetine sahip! Nükleer insansız su altı aracı donanmaya katılıyor
    Uçak gemilerini imha etme kabiliyetine sahip! Nükleer insansız su altı aracı donanmaya katılıyor
    Pompeo'dan flaş Türkiye açıklaması
    Pompeo'dan flaş Türkiye açıklaması
    Üniversite kitabında akılalmaz soru: Kadını daha çekici...
    Üniversite kitabında akılalmaz soru: Kadını daha çekici...

    Günün Karikatürü

    13 Ocak 2019
    HÜDA PAR’dan flaş yerel seçim kararı
    HÜDA PAR’dan flaş yerel seçim kararı
    Pakistan, uzun menzilli LY-80 hava savunma sistemini fırlattı
    Pakistan, uzun menzilli LY-80 hava savunma sistemini fırlattı