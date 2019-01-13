Husilerden BM'ye Hudeyde eleştirisi

MARİB (AA) - Yemen'deki Husiler, ülkenin batısındaki Hudeyde ilinde Stockholm anlaşmasının uygulanmasında ilerleme kaydedilememesinden Birleşmiş Milletleri (BM) sorumlu tuttu.

Husilerin Sözcüsü ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Abdusselam, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkedeki çatışmalı taraflar arasında yaklaşık bir ay önce BM gözetiminde İsveç'in Stockholm kentinde imzalanan anlaşmayı hatırlatarak, "Hudeyde konusunda Stockholm anlaşmasında ilerleme kaydedilmemesi, Yeniden Düzenleme Koordinasyon Komitesi (RCC) Başkanı General Patrick Cammaert'in anlaşma sürecinin dışına çıkmasından kaynaklanıyor." ifadesini kullandı.

Bu görevin, General Cammaert'in yeteneklerini aştığını kaydeden Abdusselam, BM Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in bu durumu düzeltmemesi halinde diğer görüşmelerin de zor olacağını aktardı.

Yemen Dışişleri Bakanı Halid el-Yemani, geçen perşembe yaptığı açıklamada, Husileri Hudeyde'den çekilmeyi kabul etmemekle suçlamış ve onların bu eyleminin Stockholm anlaşmasını tehdit ettiğini söylemişti.

BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths, BMGK önünde geçen çarşamba yaptığı bilgilendirme konuşmasında, Yemen'deki çatışma taraflarının Hudeyde'deki ateşkese büyük ölçüde riayet ettiğini belirtmişti. Griffiths, Stockholm Anlaşması'nın Yemen halkına, "uluslararası toplumun ülkedeki çatışmaları bitirmek istediği" mesajını verdiğini aktarmıştı.

- Stockholm Anlaşması

BM himayesinde İsveç'in Stockholm kentinde, 6-13 Aralık'ta gerçekleştirilen Yemen konulu istişare toplantıları, Yemen hükümeti ile Husilerin, ateşkes, tarafların Hudeyde'den çekilmesinin de aralarında yer aldığı bir anlaşmayla sonuçlanmıştı. Bölgede sağlanan ateşkes etkinliğini korurken, kentten çekilme konusunda ise tarafların birbirine yönelttiği suçlamaların ışığında henüz somut bir adım atılamadı.

BM Yemen Özel Temsilcisi Griffith gözetimindeki söz konusu müzakerelerin sonucunda RRC'nin oluşturulmasına karar verilmişti. RRC'nin ilk toplantısı, Hudeyde'de BM'nin kente gönderdiği uluslararası ateşkes denetleyicileri grubu komutanı Hollandalı General Patrick Cammaert'ın liderliğinde, Husiler ile hükümet güçlerinden üçer temsilci katılımıyla 2-4 Ocak tarihlerinde düzenlenmişti.