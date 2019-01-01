Husilerden BM'nin "yardımların suistimal edildiği" açıklamasına yalanlama

SANA (AA) - Husiler, Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı'nın (WFP) Yemen'de Husilerin kontrolünde bulunan bölgelere gönderilen insani yardımların suistimal edildiği yönündeki açıklamalarını yalanladı.

Husilerin Yüksek Devrim Konseyi Başkanı Muhammed Ali el-Husi, yaptığı yazılı açıklamada, WFP'nin dünkü suçlamalarının asılsız olduğunu belirtti.

Yardımların dağıtılması konusunda yerel yetkililerin manipülasyonlarda bulunduğu gerekçesiyle WFP'nin yardımları durdurmakla tehdit etmesinin "şaşkınlık" verici olduğunu ifade eden Ali el-Husi, WFP'yi "kendileriyle iletişime geçmeden konuyu doğrudan medyaya taşımakla" suçladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı'ndan (WFP), dün yapılan yazılı açıklamada, "WFP, Ensarullah Hareketi'nin (Husiler) kontrol ettiği başkent Sana'daki ve ülkenin diğer bölgelerindeki uygulamaların kanıtlarının ortaya çıkarılmasının ardından, Yemen'de insani gıda yardımının suistimal edilmesine acilen son verilmesini talep etmektedir." ifadeleri kullanılmıştı.

İnsani yardımların, kanunsuz olarak dağıtım merkezlerinden götürüldüğüne dair fotoğraf ve görüntülerin bulunduğu kaydedilen açıklamada, ayrıca faydalanıcıların seçimi konusunda da yerel yetkililerin manipülasyonda bulunduğu, gıda dağıtım kayıtlarının tahrif edildiği, bazı yiyeceklerin hakkı olmayan kişilere verildiği ve bazılarının ise kazanç için satıldığı bildirilmişti.

Açıklamada ifadelerine yer verilen WFP Direktörü David Beasley de "Bu hareket, aç insanların ağzından yiyecek çalmak anlamına geliyor. Yemen’de çocukların yeterli yiyecekleri olmadığı için öldüğü bir zamanda bu, hakların açıkça ihlalidir. Bu suç, derhal sona ermeli." çağrısında bulunmuştu.