Husilerden BM'nin diyalog mekanizmasına eleştiri

SANA (AA) - Yemen'deki Husilerin siyasi büro üyesi Muhammed el-Behiti, Birleşmiş Milletler'in (BM) izlediği diyalog mekanizmasının Yemen'de kalıcı ve kapsamlı bir çözüm sağlamayacağını söyledi.

İsveç'te BM öncülüğünde gerçekleştirilen Yemen müzakerelerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Behiti, "BM'nin izlediği diyalog mekanizmasıyla Yemen'de kapsamlı ve kalıcı bir çözüme ulaşmak mümkün değil." dedi.

Savaşın hala ABD ve İngiltere için "ekonomik bir çıkarı" temsil ettiğini savunan Behiti, "Savaşın durması ise bizim, Suudi Arabistan'ın, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) çıkarına olacaktır. Ancak Suudi Arabistan ve BAE yönetimleri, halklarının değil ABD ve İsrail'in çıkarları doğrultusunda hareket ediyor." diye konuştu.

Yemen halkının savaşta en çok zarar gören taraf olduğunu ifade eden Behiti, BM'nin izlediği yol kapsamında bu gerçeğin yeterince dikkate alınmadığını belirtti.

Behiti, savaşın devam etmesinin Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi ve yanındakilerin çıkarına olduğunu iddia etti.

- "Alternatif bir geçiş yönetimi" vurgusu

Sunulacak her türlü çözüm önerisinin "herkes tarafından kabul gören alternatif bir geçiş yönetimini içermesi" gerektiğini vurgulayan Behiti, iç ve dış olmak üzere iki türlü diyalogdan yana olduklarını söyledi.

Behiti, yapılmasını istedikleri iç diyalog kapsamında "Yemenli siyasi oluşumların; diyalog masasına dönerek ülkenin bağımsızlık ve egemenliği ile vatandaşların hak ve özgürlüklerini koruyacak, çatışan tarafların silahsızlanmasını sağlayacak bir geçiş yönetiminin kurulması yönünde bir anlaşmaya varmasını" istediklerini anlattı.

Dış diyaloğun Husiler ile Suudi Arabistan, BAE, İngiltere ve ABD arasında yapılmasını istediklerini kaydeden Behiti, bu diyalog ile savaşın sona ermesini amaçladıklarını ifade etti.

BM'nin izlediği yolun, Yemen halkının sıkıntılarını hafifletme konusunda başarılı olmasını temenni eden Behiti, bunun ancak "tutukluların serbest bırakılması, kara, hava ve deniz limanlarının ticari ve sivil trafiğe açılması" gibi uygulamalarla mümkün olabileceğini dile getirdi.



Yemen'deki iç savaşı sonlandırmak amacıyla BM öncülüğündeki istişare toplantıları, İsveç'in başkenti Stockholm'e 77 kilometre uzaklıkta bulunan Rimbo kasabasındaki Johannesberg Sarayı'nda bugün başladı.

Görüşmelerde hem Yemen hükümeti hem de Husiler hazır bulunuyor.

- Yemen'de diyalog çabaları

Yemenli taraflar arasındaki diyalog görüşmeleri, 2015'te İsviçre'nin Biel ve Cenevre kentleri ile 2016'da Kuveyt'te yapılan 3. tur görüşmelerin ardından 2 yıl önce sekteye uğramıştı.

İki yıl aradan sonra 6 Eylül'de Cenevre'de yapılması planlanan Yemen konulu istişare toplantıları, Husilerin katılımının sağlanamaması nedeniyle başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.