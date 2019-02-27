0553 313 94 23

Husilerden BAE'ye "esir takasını engelleme" suçlaması

Husiler Birleşik Arap Emirlikleri'ni Stockholm'de imzalanan esir değişimi anlaşmasının uygulanmasını engellemekle itham etti

27 Şubat 2019 Çarşamba 17:54
Husilerden BAE'ye "esir takasını engelleme" suçlaması

SANA (AA) - Yemen'deki Husiler, Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) esir değişimi anlaşmasının uygulanmasını engellemekle suçladı.

Husilere bağlı Esir İşleri Ulusal Komitesi Başkanı Abdulkadir el-Murteza, Husilere ait "El Mesire" televizyonunun internet sitesinde yer alan açıklamasında, İsveç'in başkenti Stockholm'de 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen istişare toplantılarında imzalanan esir değişimi anlaşmasının uygulanması önündeki engelin BAE olduğunu belirtti.

Yemen hükümetinin takas konusunda bir etkisinin olmadığını savunan Murteza, ellerinde "BAE'nin anlaşmadan memnun olmadığı" yönünde bilgiler olduğunu söyledi.

"Amman istişareleri faydasızdı ve istişarelere bu şekilde devam edemeyiz." diyen Murteza ayrıca, konuyla ilgili kurulan yürütme mekanizmasına rağmen esirlerin çoğunun hâlâ kayıp olduğunu ve akıbetlerinin bilinmediğini kaydetti.

- Stockholm Anlaşması

Yemenli taraflar, İsveç'in başkenti Stockholm'de 6-13 Aralık 2018'de BM himayesinde gerçekleştirilen istişare toplantılarında, esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz ile ilgili anlaşma imzalamıştı.

Hudeyde ve çevresi için varılan ateşkes 18 Aralık'ta yürürlüğe girmiş, esir ve tutuklu takasıyla ilgili oluşturulan denetleme komitesi de ocak ve şubat aylarında Ürdün'ün başkenti Amman'da iki kez toplanmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 17:54
  1. Husiler
  2. Stockholm
  3. Yemen

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'den Venezuela'nın diyalog çağrısına ret
    1. ABD'den Venezuela'nın diyalog..
    2. “Trump, ırkçı ve dolandırıcı”
    3. Kaymakam Osman Bilici’ye Vergi Haftası..
    4. Erzurum yerel seçim anket sonuçları..
    5. Katar Pakistan'a uçuşları askıya aldı
    6. Bingöl'de yarın okullar tatil olacak..
    7. Fatih Terim'den İstiklal Marşı..
    8. AK Parti’li Baybatur: “Cumhur..
    9. Osmanlıspor'un sırrı "sistem"de
    10. Anadolu’da Türk Varlığı Açısından..
    11. Ankara ve İstanbul'da kaçak tütün..
    12. Bilal Erdoğan Midyat’ta TÜGVA’nın..
    13. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay (1):
    14. Siirt'te 3 uyuşturucu ticaretine 3..
    15. Fransa'dan Hindistan ve Pakistan'a..
    16. Çalıntı sorularla TSK'ye giren..
    17. Van’da trafik kazaları MOBESE’ye..
    18. Köpeğine ateş açan akrabasını başından..
    19. Fransa'dan Hindistan ve Pakistan'a..
    20. Isparta Belediyesi 3.Kitap Fuarı
    Fatih Altaylı yoğun bakımda!
    Fatih Altaylı yoğun bakımda!
    Emekli maaşlarına yeni düzenleme! 600 TL zam yapılacak
    Emekli maaşlarına yeni düzenleme! 600 TL zam yapılacak
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!

    Günün Karikatürü

    27 Şubat 2019
    Pakistan, Hindistan hava sahasına girdi! Hint savaş uçağı düştü
    Pakistan, Hindistan hava sahasına girdi! Hint savaş uçağı düştü
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor