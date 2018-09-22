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Husiler yine Suudi Arabistan'a saldırdı

Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyindeki Cazan şehrine fırlattığı roketler bir eve isabet etti.

22 Eylül 2018 Cumartesi 01:08
Husiler yine Suudi Arabistan'a saldırdı

Yemen topraklarından Suudi Arabistan'ın güneyindeki Cazan kentine fırlatılan roketler bir eve isabet etti.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Cazan Sivil Savunma Müdürlüğü, Husilerin Yemen topraklarından fırlattığı roket mermilerinin Cazan kentindeki El-Arida ilçesinde bir eve düştüğü bilgisini aldı.

Cazan Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Binbaşı Yahya bin Abdullah el-Kahtani, Husiler tarafından atılan roket mermilerinin düştüğü evde hasar meydana geldiğini, ilgililerin gerekli önlemleri aldığını belirtti.

Kahtani olayda ölen veya yaralanan olup olmadığına ilişkin ise bilgi vermedi.

Husilerden henüz olaya ilişkin açıklama yapılmadı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'de meşru yönetime destek amacıyla askeri operasyon başlattığı 26 Mart 2015'ten bu yana Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın farklı bölgelerine bu tür saldırılar düzenliyor.

Yemen topraklarından atılan füzeler, çoğunlukla Suudi Arabistan Hava Savunma Güçleri tarafından etkisiz hale getiriliyor.

 

Haber Tarihi: 22 Eylül 2018 Cumartesi 01:08
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