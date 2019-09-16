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Husiler, Suudi petrol şirketi Aramco'yu yeniden vurmakla tehdit etti

- Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri: "Aramco'daki şirketleri ve yabancıları tesislerde bulunmamaları konusunda uyarıyoruz. Her an yeniden vurabiliriz"

16 Eylül 2019 Pazartesi 12:56
Husiler, Suudi petrol şirketi Aramco'yu yeniden vurmakla tehdit etti

ADEN (AA) - Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait tesislere cumartesi günü saldırı düzenleyen Husiler, Aramco'yu yeniden vurmakla tehdit etti.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Aramco'daki şirketler ve çalışanları tesislerde bulunmamaları konusunda uyarıyoruz. Her an yeniden vurabiliriz." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait iki tesise cumartesi günü düzenlenen saldırıya ilişkin ise Seri, bu saldırıların yeni ve gelişmiş silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) gerçekleştirildiğini kaydetti.

- Saudi Aramco petrol tesislerine saldırı

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait 2 tesise cumartesi günü yerel saatle 04.00'te SİHA’larla saldırı düzenlenmişti.

Saldırıyla ilgili herhangi bir taraf suçlanmazken, Husiler yaptıkları yazılı açıklamayla saldırıyı üstlenmişti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra SİHA'larla ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri desteğini alan hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 12:56
  1. Aramco
  2. Husiler
  3. Suudi Arabistan

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