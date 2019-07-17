Husiler Suudi Arabistan’daki Jizan Havalimanı’na İHA ile saldırdı Yemen’deki Husiler, Suudi Arabistan’ın Jizan Havalimanı’na insansız hava aracı (İHA) ile saldırdıklarını duyurdu.

Yemen’deki Husiler, Suudi Arabistan’ın Jizan Havalimanı’na insansız hava aracı (İHA) ile saldırdıklarını duyurdu.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Saria sosyal medyada yaptığı açıklamada, Husilerin Suudi Arabistan’daki Jizan Havalimanı’na insansız hava aracı (İHA) ile saldırdığını, saldırının ardından uçuşların durduğunu duyurdu.

Olay ile ilgili Suudi Arabistan tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

Dün Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu sözcüsü Turki El Maliki, Suudi Arabistan’daki Jizan ve Abha kentlerini hedef alan Husilere ait 3 İHA’nın düşürüldüğünü bildirmişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.