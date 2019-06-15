0553 313 94 23

Husiler, Suudi Arabistan'daki 2 havalimanına İHA ile saldırdı

15 Haziran 2019 Cumartesi 23:12
Husiler, Suudi Arabistan'daki 2 havalimanına İHA ile saldırdı

SANA/RİYAD (AA) - Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Asir bölgesinde bulunan Uluslararası Abha Havalimanı ile Cazan Havalimanı'na insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenledi.

Husilere ait El-Mesira televizyonunun haberinde, Uluslararası Abha Havalimanı ile Cazan Havaalanı'nın İHA ile hedef alındığı ve saldırının başarılı olduğu belirtildi.

Saldırının Qasef-2 tipi İHA ile düzenlendiği kaydedildi.

Suudi Arabistan'ın Al Arabiya televizyonu ise Yemen'den Abha'ya fırlatılan balistik füzenin hava savunma sistemi tarafından havada imha edildiği bilgisini paylaştı.

Suudi Arabistan makamlarından saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Suudi Arabistan, Abha Havalimanı'na çarşamba günü Yemen'deki Husiler tarafından saldırı düzenlendiğini ve farklı uyruklardan 26 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Yemen'deki Husiler, son yıllarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerle ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Yemen'in başkenti Sana ile bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 23:12
  1. Husiler
  2. Riyad
  3. Sana

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Almanya'dan İranlı firmaya uçuş yasağı
    1. Almanya'dan İranlı firmaya uçuş yasağı
    2. "Hiçbir personelimizin ve oyuncumuzun..
    3. (Düzeltme) Narkotik köpeği önce buldu,..
    4. Bursa’da meydana gelen feci kazada..
    5. AK Partili isimden dikkat çeken..
    6. Kırıkkale'de sağanak
    7. İnsan Hakları İzleme Örgütü Husiler'i..
    8. Husiler, Suudi Arabistan'daki 2..
    9. İran, İngiltere'nin Tahran..
    10. Fransa'da sarı yelekliler sokaklarda
    11. Emniyetten babalar günü mesajı
    12. "Cumhur İttifakı açık ara farkla..
    13. "İstanbul'u geldiği noktadan başka..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit..
    15. Çin'den Türkiye'ye dikkat çeken teklif!
    16. Pencereden düşen bebek hayatını..
    17. Ünlü tatil merkezinde panik! Çocuklar...
    18. Mardin'de bıçaklı kavga: 22 yaralı
    19. Türkiye-İran veteranlar maçını dostluk..
    20. Türk Büyükelçi'den büyük saygısızlık!..
    21. Kızıklı Yağlı Güreşleri’nde şampiyon..
    22. Emniyetten "Babalar Günü" videosu
    23. Kuzey Makedonya'da minik judoculardan..
    24. "İstanbul zelil ve zillet hesaplarla..
    25. Siverek’teki kavgada hastane önündeki..
    26. ’Tayinim çıktı’ dedi 4 gün sonra..
    27. Londra’da bıçaklı terör 24 saat içinde..
    28. Hindistan’dan, ABD’ye ’vergi’ hamlesi
    29. Jandarma Genel Komutanlığı’ndan..
    30. Fırtına yüzünden 50 yıllık ağaç yan..
    Başkan Erdoğan ilk kez konuştu: Affedilemez bir yanlış yaptı
    Başkan Erdoğan ilk kez konuştu: Affedilemez bir yanlış yaptı
    Uğur Dündar “Garson” üzerinden patronunu yaladı! Ünlü lokantanın garsonundan şok sözler!
    Uğur Dündar “Garson” üzerinden patronunu yaladı! Ünlü lokantanın garsonundan şok sözler!
    Merhum Erbakan’ın öncülüğünde kurulmuştu! Şimdi küresel güç olma yolunda
    Merhum Erbakan’ın öncülüğünde kurulmuştu! Şimdi küresel güç olma yolunda
    Fox TV ‘it’i kendine sakladı!
    Fox TV ‘it’i kendine sakladı!
    Binali Yıldırım istedi, emekli maaşında kesinti son buluyor
    Binali Yıldırım istedi, emekli maaşında kesinti son buluyor

    Günün Karikatürü

    16 Haziran 2019
    CHP bunu beklemiyordu... Büyük hüsran!
    CHP bunu beklemiyordu... Büyük hüsran!
    Rekor ceza! Ehliyetine 2049'a kadar el konuldu
    Rekor ceza! Ehliyetine 2049'a kadar el konuldu