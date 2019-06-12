0553 313 94 23

Husiler Suudi Arabistan'da havalimanını vurdu: 26 yaralı

12 Haziran 2019 Çarşamba 12:27
Husiler Suudi Arabistan'da havalimanını vurdu: 26 yaralı

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan, ülkenin güneyindeki Asir bölgesinde bulunan Uluslararası Abha Havalimanı'na Yemen'deki Husiler tarafından saldırı düzenlendiğini ve farklı uyruklardan 26 kişinin yaralandığını duyurdu.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Suudi Arabistan öncülüğündeki Koalisyon Sözcüsü Turki el-Maliki, Husilerin bugün 02:21'de Uluslararası Abha Havalimanı'na bir "terör saldırısı" gerçekleştirdiğini belirtti.

Husilerin havalimanında binlerce sivil yolcunun kullandığı geliş salonunu vurduğunu kaydeden Maliki, saldırıda farklı uyruklardan 26 yolcunun yaralandığını aktardı.

- Husilerden "cruise füzesi ile vurduk" açıklaması

Öte yandan Husiler, Suudi Arabistan'daki Uluslararası Abha Havalimanı'na "cruise (seyir)" füzesi attıklarını duyurdu.

Husilere bağlı El-Mesire televizyonunda yayınlanan haberde, atılan füzenin hedefini vurduğu belirtildi.

Husiler, son yıllarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerle ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyordu.

Yemen'deki Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 12:27
  1. Asir
  2. Husiler
  3. Suudi Arabistan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Park halindeki araçta çıkan yangın korkuttu
    1. Park halindeki araçta çıkan yangın..
    2. "Çocuklarımızın geleceği için asla ve..
    3. Piyasalarda gün ortası
    4. "Silahlı maganda" lazer teknolojisiyle..
    5. Balık yedikten sonra süt içmek..
    6. İstanbul'da hırsızlık operasyonu
    7. Mardin’de tarihi geçmiş 500 kilogram..
    8. GESMEK’ten muhteşem konser
    9. İlçe güvenlik ve muhtarlar toplantısı..
    10. İran'dan Almanya Dışişleri Bakanı..
    11. Şişli'de gündüz vakti silahlı soygun!
    12. Emekli Kurban Bayramı ikramiyeleri ne..
    13. Validen gazetecileri kıskandıran..
    14. Unutulmaya yüz tutmuş nakışlar..
    15. Üsküdar'da trafik kazası: 1 polis yaralı
    16. Bakır kazanı böyle çaldılar
    17. Tapu senetleri çocuklara sürpriz..
    18. Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
    19. Savcı Sayan anket sonuçlarını açıkladı!
    20. Muammer Güler tanık olarak dinlendi!
    21. Sudan cuntasının tecavüz skandalı
    22. Kayseri'de iş adamının öldürülmesi..
    23. Başkan Çiftçi esnafı gezerek önerileri..
    24. Mersin’de ’Çocuk İşçiliği ile Mücadele..
    25. İşitme Engelliler Avrupa Futbol..
    26. Kan donduran katliam! ‘Siz asıl şöleni..
    27. ‘Denizden babam çıksa yerim’ demeden..
    28. 2 Çocuk Babası Fakülteyi Birincilikle..
    29. ANALİZ - ABD'nin Truva atı, Avrupa'da..
    30. Bayramı ülkelerinde geçiren 20 bin..
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar

    Günün Karikatürü

    12 Haziran 2019
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu
    3 anket şirketinden çarpıcı 23 Haziran çıkışı!
    3 anket şirketinden çarpıcı 23 Haziran çıkışı!