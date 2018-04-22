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Husiler, Suudi Arabistan'a füze attı

Suudi Arabistan, Yemen'deki Husiler'in Necran kentine attığı balistik füzeyi havada imha etti.

22 Nisan 2018 Pazar 20:56
Husiler, Suudi Arabistan'a füze attı

Husiler, Suudi Arabistan'ın sınır bölgesi yakınlarındaki Necran kentine balistik füze saldırısı yaptı.

Hava savunma sistemleri füzeyi imha etti. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri sözcüsü Albay Turki el-Maliki'ye göre saldırılar, İran'ın Husilere silah ve füze desteğini sürdürdüğü anlamına geliyor.

Maliki, İran destekli Husilerin yaptığı bu düşmanca tavrın Birleşmiş Milletler'in 2216 ile 2231 sayılı kararlarının açık bir ihlali olduğunu ve başta Suudi Arabistan olmak üzere bölge güvenliğini tehdit ettiğini söyledi. 

Yemen'de yönetimi devralmak isteyen Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, 2015'ten bu yana meşru yönetime bağlı güçlere destek veriyor.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 22 Nisan 2018 Pazar 20:56
  1. İran
  2. Birleşmiş Milletler
  3. Arabistan
  4. Yemen

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