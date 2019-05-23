Husiler, Suudi Arabistan ve BAE’ye 300 saldırı planlıyor

Yemen’deki isyancı Husilerin, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) askeri tesislere 300 saldırı planladığı ileri sürüldü. Suudi Arabistan’ın Necran havaalanında bulunan bir Patriot füze bataryasına İHA ile saldırı düzenleyen Husiler başarısız oldu.

Yemen’in SABA haber ajansı, Husilerin Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) askeri ve stratejik tesisler dahil olmak üzere 300’e yakın hedefe saldırmayı planladığını ileri sürdü. Husi hareketine yakınlığı ile bilinen El Masirah TV de, Yemenli militanların Suudi Arabistan’daki Necran havaalanında bulunan bir Patriot füze bataryasına insansız hava aracıyla saldırı düzenlediğini bildirdi. El Masirah TV, Suudi Arabistan’ın iddialarını yalanlayarak, İHA’ların füze bataryalarını vurduğunu ileri sürdü.

Ancak, Suudi Arabistan yönetiminin dün yaptığı açıklamada, Husilerin, Necran havaalanında konuşlanan savaş uçaklarının yer aldığı hangarları yok etmek için başlattıkları saldırıların hava savunma sistemleri tarafından yok edildiğini bildirilmişti.

Suudi Arabistan’ın güneyindeki Necran havaalanı, Suudi Arabistan’ın Yemen’e başlattığı operasyon nedeniyle neredeyse dört yıldır kapalıydı. Mayıs ayından beri tekrar hizmete giren havalimanı Husilerin saldırısı altında.