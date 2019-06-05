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Husiler Suudi Arabistan ordusuna ait 20 noktayı ele geçirdiklerini duyurdu

Husi güçleri sözcüsü Tuğgeneral Yahya Seri, 72 saattir devam eden saldırılar neticesinde Suudi Arabistan topraklarında 20'den fazla askeri noktayı ele geçirdiklerini söyledi

05 Haziran 2019 Çarşamba 19:30
Husiler Suudi Arabistan ordusuna ait 20 noktayı ele geçirdiklerini duyurdu

YEMEN (AA) - Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın güney sınırında yer alan Necran iline bağlı bölgelerde Suud ordusuna ait 20'den fazla noktayı ele geçirdiklerini duyurdu.

Husilere bağlı SABA haber ajansına göre, Husi güçleri sözcüsü Tuğgeneral Yahya Seri, 72 saattir devam eden saldırılar neticesinde Necran kentinde Suudi Arabistan ordusuna ait 20'den fazla askeri noktayı ele geçirdiklerini söyledi.

Suudi Arabistan ordusuna ait noktalara 3 taraftan saldırı düzenlediklerini belirten Seri, çatışmalarda uluslararası koalisyona bağlı 200'den fazla askerin öldüğünü ya da yaralandığını ve bazılarının da esir alındığını öne sürdü.

Husi güçlerin, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona ait 20'den fazla zırhlı aracı tahrip ettiğini ve çok miktarda cephane ile askeri teçhizatı ele geçirdiğini aktaran Seri, koalisyona bağlı uçakların 75 hava saldırısı düzenlemesine rağmen başarısız olduklarını kaydetti.

Seri, saldırıların basın tarafından görüntülendiğini ve bunun daha sonra paylaşılacağını ifade etti.

Suudi Arabistan makamları ya da koalisyondan konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Husilere ait el-Mesire kanalı, Husilerin Necran'daki Suudi Arabistan ordusuna ait noktalara saldırılar düzenlediğini duyurmuştu.

Sana'yı elinde tutan Husilere bağlı hükümetin Savunma Bakanı Tümgeneral Muhammed Nasır el-Atıfi, cumartesi günü yaptığı açıklamada, "İnsansız hava araçları ve füzeler geliştirdik. Roketler ve birçok silahlar ürettik." demişti.

Yemen'e askeri operasyon düzenleyen Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) işaret ederek tehdit eden Atıfi, "Yemen halkına karşı saldıran, gururlu ve kibirlileri kesinlikle beklemedikleri sürprizlerle şaşkına çevireceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Husi yönetimine bağlı Savunma Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada da Suudi Arabistan, BAE ve bu ülkelerin Yemen'deki askeri karargahları ile önemli tesislerinden oluşan toplam 300 noktaya saldırı düzenleme tehdidinde bulunmuştu. Necran, Husilerin hedefindeki bölgeler arasında yer alıyor.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.


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Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 19:30
  1. Husiler
  2. Necran
  3. Suudi Arabistan

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