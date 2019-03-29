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"Husiler Stockholm Anlaşması'nı manipüle etmeyi sürdürüyor"

Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani, Husilerin BM kararları ile Stockholm Anlaşması'nı manipüle etmeyi sürdürdüğünü söyledi

29 Mart 2019 Cuma 20:35
"Husiler Stockholm Anlaşması'nı manipüle etmeyi sürdürüyor"

ADEN (AA) - Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani, Husilerin Birleşmiş Milletler (BM) kararları ile Stockholm Anlaşması'nı manipüle etmeyi sürdürdüğünü belirtti.

İryani, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Husilerin, BM başkanlığındaki Yeniden Düzenleme Koordinasyon Komitesi (RCC) Başkanı Michael Anker Lollesgaard'ın toplantı mekanına gelmesine engel olarak Yemen hükümetini temsil eden heyetin yapacağı toplantıyı sekteye uğrattığını ifade etti.

Lollesgaard'ın, Yemen ordusunun kontrolü altındaki bölgeye ulaşmasının Husiler tarafından engellediğini vurgulayan İryani, "Husiler, BM kararları ile Stockholm Anlaşması'nı manipüle etmeyi sürdürüyor." ifadesini kullandı.

Husilerin anlaşmaya aykırı adımları ve ateşkes ihlalleri karşısında BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths ile Lollesgaard'ın sessiz kaldığını savunan İryani, bu durumun BM'nin rolü konusunda soru işaretleri oluşturduğunu dile getirdi.

- Stockholm Anlaşması

Yemenli taraflar, BM himayesinde İsveç'in başkenti Stockholm'de 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen istişare toplantılarında esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz ile ilgili anlaşma imzalamıştı.

Hudeyde ve çevresi için 18 Aralık'ta yürürlüğe giren ateşkese büyük ölçüde uyulurken, kentten çekilme konusunda henüz somut bir adım atılamadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 20:35
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