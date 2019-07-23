0553 313 94 23

Husiler İran'a bağlı olmadıklarını iddia etti

Husilerin "Siyasi Yüksek Konseyi" Başkanı Mehdi Meşat:"İran'a bağlı olduğumuz yönündeki iddialar asılsızdır. İran'a hiçbir bağlılığımızın olmadığının altını çiziyoruz"

23 Temmuz 2019 Salı 23:59
Husiler İran'a bağlı olmadıklarını iddia etti

SANA (AA) - Yemen'deki "Husilerin ikinci adamı" olarak bilinen Mehdi Meşat İran'a herhangi bir bağlılıklarının olmadığını öne sürdü.

Husilerin kontrolündeki SABA ajansının haberine göre, Husilerin "Siyasi Yüksek Konseyi" Başkanı Meşat, Uluslararası Kriz Grubu Başkanı Robert Malley ile Yemen'in başkenti Sana'da bir araya geldi.

Meşat, Husilerin Suudi Arabistan'ın da aynı adımları atması ve limanlardan temel yardım maddelerinin girişini kolaylaştırması karşılığında bu ülkeye düzenledikleri füze ve hava saldırılarına son vermeye ve siyasi sürece girmeye hazır olduklarını belirtti.

Kimsenin peşinden gitmediklerini ifade eden Meşat, "İran'a bağlı olduğumuz yönündeki iddialar asılsızdır. İran'a hiçbir bağlılığımızın olmadığının altını çiziyoruz. Düşmanın bizimle sorunu iddia edildiği gibi (İran'a) bağlı olmak değil." dedi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) desteğini alan hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı hükümete destek amacıyla sürdürdüğü hava operasyonlarıyla çok sayıda sivilin toplu ölümüne yol açıyor.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 23:59
  1. Husiler
  2. iran
  3. Yemen

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diyarbakır'da zırhlı polis aracına saldırı
    1. Diyarbakır'da zırhlı polis aracına..
    2. GÜNDEM ÖZETİ / 24 Temmuz 2019
    3. Husiler İran'a bağlı olmadıklarını..
    4. Fenerbahçe Hertha Berlin maçı ne..
    5. Adana'da silahlı saldırı: 1 ölü
    6. Yasin Süzen'den altın madalya
    7. Trump'a çağrı yaptılar: Açıklama..
    8. Bakan Kasapoğlu'ndan milli atlet Yasin..
    9. Önce kanlı elbiseleri, 2 gün sonra..
    10. Venezuela'da elektrik kesintisi sona..
    11. Trump'tan Pakistan'a teklif!
    12. Gümüşhane Valiliğinden dereden alınan..
    13. Beyaz Saray'da Türkiye toplantısı!..
    14. "İran Körfez'deki tüm ABD gemilerini..
    15. 4 ülkeden İsrail'e sert tepki: Ciddi..
    16. Hanım göbeği tatlısı nasıl yapılır?..
    17. ABD'den skandal Türkiye kararı!
    18. "Uyum Mahalle Buluşmaları"
    19. Trump'tan Çin'e şaşırtan övgü!
    20. Anında müdahale ormanı yanmaktan..
    21. Arı sokarsa ne yapılmalı? Arı sokması..
    22. Akdamar Kutsal Haç Kilisesi Fotoğraf..
    23. Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'a çağrı:..
    24. Çin'den ABD kuklası BAE'ye 'Doğu..
    25. Futbol: UEFA Avrupa Ligi
    26. Hakan Atilla, ABD’den Türkiye’ye..
    27. Eczacıbaşı futbol turnuvası sona erdi
    28. Macaristan'da ölüm tehlikesi yaşayan..
    29. Gercüş’te iki aile arasında kavga: 2..
    30. Bakan Kasapoğlu Milli Atlet Yasin..
    Beykoz Göksu Evleri’ndeki köpekler
    Beykoz Göksu Evleri’ndeki köpekler
    Sapkınların Netflix tuzağı
    Sapkınların Netflix tuzağı
    Yakın kaynaklardan ilk bilgi geldi! Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Babacan'ın partisine mi katılıyor?
    Yakın kaynaklardan ilk bilgi geldi! Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Babacan'ın partisine mi katılıyor?
    Bomba iddia... ABD bunu ilk kez İran'a karşı kullandı: MRZR LMADIS
    Bomba iddia... ABD bunu ilk kez İran'a karşı kullandı: MRZR LMADIS
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı

    Günün Karikatürü

    23 Temmuz 2019
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"
    Otomotiv sektöründe kritik gelişme!
    Otomotiv sektöründe kritik gelişme!