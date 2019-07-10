Husiler ile esnaf arasında ‘para’ kavgası Yemen’deki Husi milisleri, esnaftan ‘savaş masrafları’ adı altında para toplamaya çalışınca kavga çıktı.

Yemen’deki Husi milisleri, esnaftan ‘savaş masrafları’ adı altında para toplamaya çalışınca kavga çıktı. Ortalığın savaş alanına döndüğü anlar amatör kameraya saniye saniye yansıdı.



Yemen’in başkenti Sana’da esnaftan ‘savaş masrafları’ için para toplamaya çalışan Husi milisleri ile esnaf arasında kavga çıktı. Husi militanlarına para vermek istemeyen vatandaşlar yaşananlara tepki gösterdi. Yerel kaynaklar Husilerin bunu sürekli yaptığını ve esnafın ise durumdan oldukça rahatsız olduğunu kaydetti. Husilerin ülkenin başka kentlerinde de esnaftan para toplamaya çalıştığı da belirtildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.