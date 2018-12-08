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Husiler görüşmelere Suudi Arabistan ve BAE'nin katılmasını istiyor

İsveç'teki Yemen görüşmelerinde Husileri temsil eden heyet, ülkedeki savaşın durması için görüşmelerde Suudi Arabistan ve BAE'nin de temsil edilmesini istedi

08 Aralık 2018 Cumartesi 19:28
Husiler görüşmelere Suudi Arabistan ve BAE'nin katılmasını istiyor

ADEN (AA) - İsveç'teki Yemen görüşmelerinde Husileri temsil eden heyet, ülkedeki savaşın durması için görüşmelerde Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) de temsil edilmesini istedi.

Husilerin El-Mesire kanalında yer alan habere göre, İsveç'teki görüşmelerde Husileri temsil eden heyette yer alan Selim el-Muğlis, yaptığı basın açıklamasında, Hudeyde, Taiz ve diğer kentlerde savaşın durması ve ateşkes sağlanması için müzakere masasında Suudi Arabistan ve BAE'nin de temsil edilmesi gerektiğini belirtti.

Heyetin, Suudi Arabistan ve BAE'nin masaya oturması için baskı oluşturması amacıyla uluslararası topluma başvuracağını aktaran Muğlis, konuyla ilgili ayrıntılı bilgi vermedi.

- Müzakereler üçüncü gününde

Öte yandan BM gözetiminde İsveç'te yürütülen müzakereler üçüncü gününde devam ederken, henüz kayda değer bir gelişme açıklanmadı.

Taraflar arasında dün yalnızca esir ve tutukluların serbest bırakılması konusunda anlaşma sağlandığı duyurulurken, bugün de tartışılan konular hakkındaki görüşmelerin sürdüğü aktarıldı.

Yemen'deki iç savaşı sonlandırmak amacıyla BM öncülüğündeki istişare toplantıları, 6 Aralık'ta İsveç'in başkenti Stockholm'e 77 kilometre uzaklıkta bulunan Rimbo kasabasındaki Johannesberg Sarayı'nda başlamıştı.

Yemen hükümeti ile Husilerin hazır bulunduğu BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths'in yürüttüğü görüşmelerde, esir ve tutukluların serbest bırakılması, Hudeyde'deki çatışmalar, Merkez Bankası'nın durumu, Taiz ablukası, insani yardımların ulaştırılması ve Sana Havalimanı'nın durumu gibi taraflar arasındaki tartışmalı meseleler masaya yatırılıyor.

- Suudi Arabistan ve BAE

Suudi Arabistan ve BAE, Yemen'deki savaşta aktif rol oynuyor. BAE'nin ikinci büyük güç olduğu Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile Yemen hükümetine bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 19:28
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