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Husiler BAE heyetinin İran ziyaretinden memnun

Husilerin Yüksek Devrim Konseyi Başkanı Muhammed Ali el-Husi:"BAE'nin İran'dan verdiği mesaj olumlu"

31 Temmuz 2019 Çarşamba 11:45
Husiler BAE heyetinin İran ziyaretinden memnun

SANA (AA) - Yemen'deki Husiler, Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) bir heyetin İran'ın başkenti Tahran'a gerçekleştirdiği ziyareti "olumlu" olarak değerlendirdi.

İran destekli Husilerin Yüksek Devrim Konseyi Başkanı Muhammed Ali el-Husi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, İran-BAE deniz sınırlarındaki iş birliği imkanlarının görüşüldüğü "6. Ortak Sahil Güvenlik Toplantısı" için Tahran'da bulunan BAE heyetinin bu ziyaretinin, Yemen'deki duruma yansımaları olacağına işaret etti.

Husi, "BAE'nin İran'dan verdiği mesaj olumlu." ifadesini kullandı.

Tahran'da dün başlayan ve bugün sona ermesi beklenen 6. Ortak Sahil Güvenlik Toplantısı'nda, İran ve BAE'nin Basra Körfezi'ndeki iş birliği imkanları, iki ülke vatandaşlarının deniz sınırlarından geçişleri, yasa dışı geçişler ve karşılıklı istihbarat paylaşımını kolaylaştırma konuları ele alınıyor.

İran ve BAE, son olarak 2013 yılında Ortak Sahil Güvenlik Toplantısı gerçekleştirmişti.

Basra Körfezi'nde ABD, İngiltere, Suudi Arabistan ve İran arasındaki gerginliğin zirveye çıktığı bir dönemde BAE ile İran'ın Körfez güvenliğine ilişkin 6 yıl aradan sonra ortak toplantı düzenlemesi dikkati çekiyor.

Öte yandan bölgesel meselelerde İran'a karşı Suudi Arabistan'ın safında yer alan BAE yönetiminin son zamanlarda İran'a karşı girişimlerinden geri adım attığı yönünde haberler medyada sıklıkla yer buluyor.

Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona destek veren BAE'nin, bu ülkedeki askerlerini geri çekeceği belirtilmişti.

Bunun yanı sıra BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan, mayıs ayında Umman Körfezi'nde petrol tankerlerine düzenlenen saldırılarda İran'ı suçlayan ABD'nin aksine "İran'ın suçlanması için kesin kanıtlara sahip olunması gerektiğini" belirtmişti.

BAE'nin Basra Körfezi'nde İran ile ABD arasındaki gerginliğin savaşa dönüşmesinden endişe ettiği yorumları yapılıyor.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 11:45
  1. BAE
  2. iran
  3. Yemen

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