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"Husiler 30 binden fazla çocuğu silah altına aldı"

Yemen İnsan hakları Bakanı Muhammed Asker, Husilerin, ülkede savaş başladığından bu yana 30 binden fazla çocuğu "çocuk asker" olarak kullandığını bildirdi

11 Temmuz 2019 Perşembe 02:48
"Husiler 30 binden fazla çocuğu silah altına aldı"

ADEN (AA) - Yemen İnsan Hakları Bakanı Muhammed Asker, Husilerin, ülkede savaşın başladığı tarihten bu yana 30 binden fazla çocuğu silah altına alarak "çocuk asker" olarak kullandığını belirtti.

AA muhabirine açıklama yapan Asker, Husilerin 30 binden fazla çocuğu silah altına aldığını ve kendi kontrolleri altındaki bölgelerde bulunan askeri noktalar ile çatışma hatlarına gönderdiğini ifade etti.

Husilerin çocukların okula gitmesine engel olduğunu ve hiçbir eğitim vermeden onları çatışma alanlarına gönderdiğini aktaran Asker, bu durumu "saatli bomba" olarak nitelendirdi.

Asker, Husilerin, Dünya Gıda Programının (WFP) sunduğu insani yardımları yağmalaması nedeniyle örgütün Sana'daki faaliyetlerini 21 Haziran'dan bu yana kısmi olarak askıya aldığını belirtti.

Askıya alma kararından 850 binden fazla kişinin zarar göreceğine işaret eden Asker, Husilerin insani yardımları kendi askeri faaliyetleri için kullandığını kaydetti.

Husilerin sözcüsü Yahya Seri, geçen yıl aralık ayında yaptığı açıklamada, çocukları silah altına alma gibi bir politikaları olmadığını, bu çocukların Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinden intikam almak için kendilerinin gönüllü olduğunu savunmuştu.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 02:48
  1. çocuk asker
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