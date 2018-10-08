Husiler 10 petrol ve ticaret gemisini ele geçirdi

Yemen Yerel Yönetim Bakanı Abdurrakib Fetih, Husi milislerinin Hudeyde Limanı’nda 10 adet petrol ve ticaret gemisine el koyduklarını açıkladı. Ayrıca gemilerin yüklerinin boşaltılmasına da izin verilmediğini ifade etti

Bu gemilerden bazılarının yaklaşık 6 aydır alıkonulduğunun altını çizen Fetih, yaptığı açıklamada, 10 bin 955 ton dizel ve 9 bin 25 ton benzin yüklü ‘Distya Pushti’ adlı geminin 28 Eylül’den bu yana limanda tutulduğunu, 5 bin 700 ton un ve şeker taşıyan ‘RINA’ adlı geminin ise limana vardığı 3 Ekim’den bu yana yükünü boşaltmasına izin verilmediğini belirtti.

Fetih, Hudeyde Limanı’nda ayrıca 15 bin 25 ton mazot taşıyan ‘SİNCERO’ adlı geminin 26 Eylül’den bu yana, 19 bin 350 dizel taşıyan ‘CARPE DIEM-2’ adlı geminin 30 Eylül’den bu yana, 7 bin 22 ton dizel ve 14 bin 793 ton benzin taşıyan ‘P V T EAGLE’ adlı geminin ise 3 Ekim’den bu yana alıkonulduğunu ve yüklerini boşaltmalarının engellendiğini aktardı. Fetih, ayrıca son 3 ay içersinde petrol ve ticari ürün yüklü 6 geminin de yine aynı şekilde alıkonulup yükünü boşaltmasının engellendiğini ifade etti.

Felaket yaşanıyor

Husilerin bu kasıtlı eylemlerinin petrol türevleri krizi yaratma çabaları ve vergilerin yüzde 60’lara kadar yükseltilmesiyle eş zamanlı olarak gerçekleştiğine dikkati çeken Fetih, böylece Husi yanlısı tüccarların kazançlı olduğu kara borsanın ön plana çıktığına ve bölge insanlarının bu uygulamaların ağırlığı altında ezilmesine neden olduğuna işaret etti.

Bu eylemlerin, Husi milislerinin günlük faaliyetlerinin bir parçası olduğunu vurgulayan Bakan Fetih, limanda bulunan petrol ve ticaret gemilerine alı konulması ve yüklerini boşaltmalarının engellenmesinin, halkın aç kalmasına ve buradaki vatandaşların yaşadığı krizlerin çoğalmasına neden olduğunu söyledi. Fetih, Husilerin kontrolündeki şehirlerde yaşanan insani durumun, milislerin eylemleri, vatandaşların yaşadığı krizler ve baskılar nedeniyle felaket haline geldiğini vurguladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen İnsani Yardım Koordinatörü Lisa Grande’yi bu gemilerin serbest bırakılması ve yüklerini boşaltmalarına izin verilmesi için hızlı bir şekilde milislere müdahale edilmesi ve baskı uygulanması çağrısında bulunan Bakan Fetih, gemilerin güvenli bir şekilde yollarına devam etmeleri için çalışmaların yapılmasını istedi.