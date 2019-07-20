0553 313 94 23

Husi SİHA’ları Suudi Arabistan askeri hava üssünü bombaladı

Yemen’de meşru hükümete karşı savaşan Husi milisler, Suudi Arabistan’ın Kral Halid Askeri Hava Üssü’ne silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) saldırı düzenlediklerini açıkladı.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 13:55
Husi SİHA’ları Suudi Arabistan askeri hava üssünü bombaladı

Yemen’de meşru hükümete karşı savaşan Husi milisler, Suudi Arabistan’ın Kral Halid Askeri Hava Üssü’ne silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) saldırı düzenlediklerini açıkladı.


Husilerin resmi yayın organı Mesire’ye konuşan Husi milislerin sözcüsü Tuğgeneral Yahya Serig, "Bu sabah 2K insansız hava araçlarımız, Suudi Arabistan’ın Kral Halid Askeri Hava Üssü’ne geniş bir operasyon düzenledi” dedi. Yahya Serig, silahlı insansız hava araçlarının radarlar ve askeri merkezleri hedef aldığını belirtti.


Saldırıların can veya mal kaybına yol açıp açmadığı konusunda bir açıklama yapılmadı.


Husiler son iki aydır Suudi Arabistan’ın güneyindeki askeri bölgeleri insansız hava araçları ile bombalamaya devam ediyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 13:55
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kuşadası’nda uyuşturucu operasyonunda 3 kadın yakalandı
    1. Kuşadası’nda uyuşturucu operasyonunda..
    2. Fenerbahçe transferi açıkladı! Genç..
    3. Fenerbahçe’de Khedira sesleri
    4. Fenerbahçe, Berke Özer'i Westerlo'ya..
    5. Sungurlu’daki trafik kazası1 ölü, 3..
    6. Fındık mantarı tezgahlarda
    7. Kurbanlık hayvanların çalındığı iddiası
    8. Spot piyasada elektrik fiyatları
    9. SSK'lılar ile Bağ-kurluların prim gün..
    10. Dara Antik Kenti’nde açık galeri..
    11. Mide balonu uygulaması nedir? Mide..
    12. Ünye Port ve Kruvaziyer Limanı için..
    13. Metris Cezaevi önünde askeriyeye ait..
    14. Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını..
    15. Türkiye’ye 3’üncüsü sporcu, milli..
    16. Polonya’da nesli tükenme tehlikesi..
    17. 12. Uluslararası Kemençe ve Horan..
    18. Bilim adamlarından dikkat çeken buluş!..
    19. Şırnak’ta dev göl keşfedildi
    20. Doğmamış bebeği silahla öldürdü!..
    21. Kozalağın turşusunu kurdu
    22. Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları
    23. Tekirdağ’da piknik alanında çöp tepkisi
    24. Diyarbakır'daki terör operasyonu
    25. Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?..
    26. MHP lideri Devlet Bahçeli’nin..
    27. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    28. Afrika’nın Fransızları Fransa’ya..
    29. Kazada ölen eşini suçlu edilmesini..
    30. Uyuşturucu şüphesiyle ölüm
    Ünlü gazeteci: Davutoğlu iyi adam ama kötü adamların arasında kötülük yapmaya çalışıyor
    Ünlü gazeteci: Davutoğlu iyi adam ama kötü adamların arasında kötülük yapmaya çalışıyor
    Yerli uzun menzilli radardar kritik gelişme!
    Yerli uzun menzilli radardar kritik gelişme!
    Bakan açıkladı: Spor yapana indirim geliyor
    Bakan açıkladı: Spor yapana indirim geliyor
    Birbirine muhalif isimler aynı yerde buluştu! Bu nasıl duruştur?
    Birbirine muhalif isimler aynı yerde buluştu! Bu nasıl duruştur?
    Emekli Albay: ABD’nin hegemonyası artık bitti
    Emekli Albay: ABD’nin hegemonyası artık bitti

    Günün Karikatürü

    20 Temmuz 2019
    Birçok vatandaş bilmiyor! Başvuruna 275 lira...
    Birçok vatandaş bilmiyor! Başvuruna 275 lira...
    ABD buna mecbur! 'F-35'leri Türkiye'ye vermek zorundalar'
    ABD buna mecbur! 'F-35'leri Türkiye'ye vermek zorundalar'