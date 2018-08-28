Husi liderin amcası hava saldırısında öldürüldü

Yemen hükümet yetkilileri sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda, Husilerin önemli isimlerinden ve Abdulmelik el-Husi'nin amcası Abdulkerim Emiriddin el-Husi'nin koalisyon güçlerinin Hudeyde'ye düzenlediği hava saldırısında öldüğünü duyurdu.

Yetkililer, Husilerin bu haberi gizlediğini ifade etti.

Abdulkerim Emiriddin el-Husi, Suudi Arabistan'ın daha önce ilan ettiği, 40 kişilik "Husi teröristler" listesinin 12'nci sırasında yer alıyordu.

Amca Abdulkerim ayrıca Husilerin Sana'daki siyasi ve askeri karar mekanizmasının başında bulunan isim olarak biliniyordu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın sürdüğü Yemen'de, meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Yemen yaklaşık 3 yıldır, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteklediği hükümet güçleri ile Husiler arasındaki şiddetli çatışmalara sahne oluyor.