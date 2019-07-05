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Husi heyeti Umman'da BM Yemen temsilcisi ile görüştü

BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths Umman'ın başkenti Maskat'ta Husi heyetiyle buluşarak, ülkedeki siyasi, insani ve ekonomik durumu görüştü

05 Temmuz 2019 Cuma 15:03
Husi heyeti Umman'da BM Yemen temsilcisi ile görüştü

SANA (AA) - Yemen'deki Husilerden oluşan bir heyet, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths ile Maskat'ta görüşerek Stokholm Anlaşması'nın uygulanması ve Hudeyde'den çekilme konularını ele aldı.

Husilere bağlı SABA haber ajansına göre, BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths Umman'ın başkenti Maskat'ta Husi heyetiyle buluşarak, ülkedeki siyasi, insani ve ekonomik durumu görüştü.

Husilerin Sözcüsü Muhammed Abdusselam, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'yi ve Yemen hükümetini Hudeyde'de yürütülen süreci sekteye uğratmakla suçladı.

Stokholm Anlaşması çerçevesinde Husilerin Hudeyde'den çekilmesi hakkında konuşan Abdusselam, "Hudeyde'den çekilmemiz kapsamlı bir anlaşmaya bağlı." dedi.

Griffiths ile görüşen Husi heyet, İsveç'te mutabık kalınan konulara ilişkin grubun çalışmaya istekli olduğunu belirterek, Taiz'de ateşkesin sağlanmasının yanı sıra tüm esir ve tutukluların serbest bırakılmasını kapsayacak bir anlaşmaya hazır olduklarını ifade etti.

- Ne olmuştu?

Yemen hükümeti, Husilerin Hudeyde limanından tek taraflı çekildiği haberini yalanlamış, BM temsilcisinin Husilerin çekilmesini kutlaması nedeniyle ilişkiler kopma noktasına gelmişti. Ancak, geçen hafta Yemen hükümetiyle BM arasındaki ilişkiler yeniden kurulmuştu.

Husiler, 14 Mayıs'ta anlaşmanın ilk adımı olarak Hudeyde, Res İsa ve Salif limanlarından birliklerini geri çektiğini açıklamış, Yemen hükümeti ise Husilerin çekilmek yerine limanları kendilerine bağlı milis güçlere bıraktığını ve bunun Stokholm Anlaşması'nın ihlali anlamına geldiğini iddia etmişti.

- Stockholm Anlaşması

Yemenli taraflar, BM himayesinde İsveç'in başkenti Stockholm'de 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen istişare toplantılarında esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz ile ilgili anlaşma imzalamıştı.

Hudeyde vilayeti ve limanlarına ilişkin konuların merkeze alındığı Stockholm Anlaşması'nın uygulanmasında ihtilaflar yaşanırken, söz konusu limanların gelirlerine ilişkin, geçen mayısta Ürdün'ün başkenti Amman'da taraflar arasında bir dizi görüşme gerçekleşmişti. Ancak yapılan oturumlardan herhangi bir sonuç alınamamıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.


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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 15:03
  1. Birleşmiş Milletler
  2. Hudeyde
  3. Husiler
  4. Martin Griffiths

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