Hüseyin Yangın kimdir? TFF başkan adayı Hüseyin Yangın nereli?

Yüksek Denizcilik Okulu mezunu. Pazarspor'da ve üniversite takımında kalecilik yaptı. Hiç penaltıdan gol yemedi. İTÜ Yüksek Denizcilik Okulu'nun federe futbol kulübünde iki yıl başkanlık yaptıktan sonra 1991'de yönetimine girdiği Pazarspor'da 16 yıl başkanlık koltuğunda oturdu. 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği'nin kurucu başkanlığını üstlendi.

Hüseyin Yangın kimdir?

Hüseyin Yangın, Pazar'da doğdu. İlköğrenimimi Pazar'da, orta öğrenimi Kabataş Erkek Lisesi ve Pazar Lisesi'nde bitirdi. Yükseköğrenimi İTÜ Denizcilik Fakültesi'ni (YDO) 1977 yılında bitirerek tamamladı.

İş hayatıma uzun yıllar denizlerde uzak yol kaptanı olarak çalışarak başladı. Ardından ortağı ve sahibi olduğum Granmar Denizcilik A.Ş.'de kimyasal tanker işletmeciliği ile hayatını sürdürmekte. Evli olan Hüseyin Yangın, Dicle Deniz isimli bir kızı var.

Spor yöneticiliğine 1975 yılında 20 yaşında iken fakültenin (İTÜ - YDO) federe kulübü başkanlığı ile başladı. Futbol kulübü yöneticiliği ise Pazarspor'un Profesyonel Liglere yükseldiği 1991-1992 sezonunda başladı. 10 yıllık yöneticilikten sonra 2001-2019 yılları arasında toplamda 16 yıl Pazarspor Kulüp Başkanlığı ile devam etti.