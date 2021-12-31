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Biyografi Hüseyin Uyan kimdir? Hüseyin Uyan nereli kaç yaşında? Hüseyin Uyan hangi görevlerde bulundu?
Biyografi

Hüseyin Uyan kimdir? Hüseyin Uyan nereli kaç yaşında? Hüseyin Uyan hangi görevlerde bulundu?

Resmi Gazete’nin bugünkü yayımlanan sayısında; Eti Maden İşletmeleri Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu üyeliğine Hüseyin Uyan getirildi. Peki Hüseyin Uyan kimdir? Hüseyin Uyan nereli? Hüseyin Uyan kaç yaşında? Hüseyin Uyan hangi görevlerde bulundu? Hüseyin Uyan nerelerde çalıştı? İşte Hüseyin Uyan hayatı, biyografisi, özgeçmişi.

Yeniakit Publisher
2021-12-31 08:08:00 - 2021-12-31 08:09:44
Hüseyin Uyan kimdir? Hüseyin Uyan nereli kaç yaşında? Hüseyin Uyan hangi görevlerde bulundu?

Resmi Gazete’nin bugünkü yayımlanan sayısında; Eti Maden İşletmeleri Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu üyeliğine Hüseyin Uyan getirildi. Peki Hüseyin Uyan kimdir, nereli?

Hüseyin Uyan kimdir?

1972 yılında Bursa-Karacabey’de doğdu. 1996 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümünde mezun oldu. 11.04.1997 tarihinde Etibank Bandırma Boraks ve Asit Fab. İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünde Memur olarak göreve başladı. 11.04.1998-21.11.1998 tarihleri arasında askerlik hizmetini ifa etti. 10.12.1998-28.01.2004 tarihleri arasında Eti Bor A.Ş. Bandırma Bor ve Asit Fab. İşletme Müdürlüğünde Memur, 28.01.2004-19.08.2016 tarihleri arasında Eti Maden İşletmeleri Bandırma Bor ve Asit Fab. İşletmesi Müdürlüğünde Memur, Şef Yardımcısı ve Şef olarak görev yaptı.

19.08.2016-05.06.2017 tarihleri arasında  Bandırma Bor ve Asit Fab. İşletme Müdür Yardımcılığı, 05.06.2017-14.08.2017 tarihleri arasında Bandırma Bor ve Asit Fab. İşletme Müdürlüğü görevlerini yürüttü, 14.08.2017 tarihinden itibaren Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı görevini yürüten ve 19.12.2017 tarihinde Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı görevine asaleten atanan Hüseyin Uyan evli üç çocuk babasıdır.

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Yorumlar

Klm

Maşallah. Hüseyin bey bu işi layığı ile yapacak bir kişidir. Cenabı Allah ülkesine hizmet etme yolunda üstün başarılar versin.
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