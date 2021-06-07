Hüseyin Tavlı kimdir? Hüseyin Tavlı ne iş yapıyor?
Hüseyin Tavlı en çok arananlar listesinde yer almasından sonra Hüseyin Tavlı kimdir, Hüseyin Tavlı nerelidir? Hüseyin Tavlı ne iş yapıyor? Hüseyin Tavlı nerenin belediye başkanıdır? soruları bir hayli sorulmakta. Peki Hüseyin Tavlı kimdir? İşte Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı’nın hayatı, biyografisi, özgeçmişi.
Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçlarına yüzde 58,40 oy alarak AK Parti Ünye Belediye başkanı seçildi. Peki Hüseyin Tavlı kimdir? Hüseyin Tavlı, 1963 yılında Ordu, Ünye'de doğmuştur. İlkokul, Ortaokul ve Lise öğrenimini Ünye'de tamamlayan Tavlı, ardından Erzurum Atatürk Üniversitesi Kimya Bölümü'nü başarıyla tamamlayıp, kimyager olarak mezun olmuştur. 1990 yılında Ünye'de başladığı ticari faaliyetlerine aktif olarak devam etmektedir.
Hüseyin Tavlı hangi görevlerde bulundu?
2003 yılında Ak Parti üyesi olarak siyasi hayatına başlayan Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı,
2005-2009 yılları arasında Ünye Ak Parti İlçe Başkan Yardımcısı,
2009-2014 yılları arasında İl Genel Meclis Üyesi ve Birlik Encümeni,
2014-2018 yıllarında ise Ünye Belediye Meclis Üyesi ve Ordu Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi görevlerinde bulunmuştur.
2018 yılı Mart ayında gerçekleştirilen 5. Olağan Kongre'de Ak Parti Ünye İlçe Başkanı olarak seçilen Hüseyin Tavlı, 31 Mart 2019'da gerçekleştirilen Mahalli İdareler seçimlerinde Ünye Belediye Başkanı seçilmiştir. Birçok dernek ve sivil toplum kuruluşunda aktif olarak görev alan Hüseyin Tavlı, evli ve 2 çocuk babasıdır.