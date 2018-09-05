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Hüseyin Sözlü kimdir? Hüseyin Sözlü MHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu

Türkiye yerel seçimlerin ne zaman yapılacağını ve yerel seçimlerde AK Parti ile MHP arasında bir ittifakın olacağını merak ederken, MHP'nin ilk büyükşehir belediye başkan adayı da bellli oldu. Hüseyin Sözlü MHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. Peki Hüseyin Sözlü kimdir? Hüseyin Sözlü nereli ve kaç yaşında?

05 Eylül 2018 Çarşamba 16:31
Hüseyin Sözlü kimdir? Hüseyin Sözlü MHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu

Türkiye yerel seçimlerin ne zaman yapılacağını ve yerel seçimlerde AK Parti ile MHP arasında bir ittifakın olacağını merak ederken, MHP'nin ilk büyükşehir belediye başkan adayı da bellli oldu. Hüseyin Sözlü MHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. Peki Hüseyin Sözlü kimdir? Hüseyin Sözlü nereli ve kaç yaşında?

Hüseyin Sözlü, 2 Mayıs 1965 tarihinde Adana'nın Ceyhan ilçesinde dünyaya geldi.  İlkokulu köyünde okuyan Sözlü, ortaöğrenimini Ceyhan Yaltır Kardeşler Ortaokulu ve Ceyhan Endüstri Meslek Lisesi’nde tamamladı. Lise mezuniyetinden sonra Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde okumaya başladı. 

1989 senesinde üniversiteden mezun olan Sözlü, 1990 senesinde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nde işletme mühendisi olarak çalışmaya başladı. 1997 senesinde ise DSİ kösreli işletme ve bakım başmühendisliğine atandı. 1999 senesinden 2013'e kadar aralıksız 3 dönem MHP'den Ceyhan Belediye Başkanı seçildi.  30 Mart 2014 günü yapılan yerel seçimlerde ise, %33.51'lik oy oranı ile Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi.

Hüseyin Sözlü evli ve üç çocuk babasıdır.

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 16:31
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