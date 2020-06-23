Hüseyin Sarı kimdir nerelidir? Hüseyin Sarı hayatı biyografisi
CHP’nin Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, "İhaleye Fesat Karıştırma" nedeniyle yargılandığı davada mahkeme suçunu onamasından sonra İçişleri Bakanlığı tarafından belediye başkanlığı düşürüldü. Peki Hüseyin Sarı kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? İşte Hüseyin Sarı hayatı biyografisi.
Erdek Belediye Başkanı CHP’li Hüseyin Sarı, yargılandığı "İhaleye Fesat Karıştırma" dosyasında Yargıtay kararını verdi. İhaleye fesat karıştırdığı gerekçesiyle Bandırma Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında 1 yıl 15 gün hapis cezası verilen CHP’li Sarı’nın cezası Yargıtay 5.Ceza Dairesi’nin 2020-11110 kararıyla onaylandı. CHP’li Hüseyin Sarı, görev süresi boyunca çok sayıda skandala imza attı. 15 Temmuz’da "TRT’de işlem tamam" mesajını paylaştı. 31 Mart 2019 yerel seçim çalışmalarında Fatih Suresi ile dalga geçti. Peki Hüseyin Sarı kimdir nerelidir?
Hüseyin Sarı kimdir?
25 Haziran 1963 de Balıkesir Erdek'te doğdu. İlköğretimini Erdek’te tamamladı, orta öğretimini İstanbul Özel Şişli Koleji'nde tamamladıktan sonra, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi bölümüne kayıt oldu.
Buradaki eğitimine ara vererek Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden 1986 yılında mezun oldu. Mimarlık mesleğini icra etmeye başladıktan sonra 1994 yılında Belediye Meclis Üyesi olarak politikaya girdi.
1999/2004 – 2004/2009 – 2014/2019 yılları arasında Erdek Belediye Başkanlığı görevinde bulundu. 31 Mart 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde 4. kez Erdek Belediye Başkanlığı’na seçilmiştir. Mimar ve iyi derecede İngilizce bilen Hüseyin Sarı, evli ve 3 çocuk babasıdır.