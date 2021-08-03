Hüseyin Özay kimdir? Hüseyin Özay kaç yaşında? Hüseyin Özay hayatı
'Diriliş Ertuğrul' dizisinde Ertuğrul Bey’in dayısı ‘Korkut Bey' rolünü oynayan Hüseyin Özay hayatını kaybetti. Sen Anlat Karadeniz dizisinde de rol alan Hüseyin Özay’ın vefat etmesi sonrası Hüseyin Özay kimdir? Hüseyin Özay kaç yaşında?
Diriliş Ertuğrul’da Korkut Bey’i oynayan Hüseyin Özay hayatını kaybetti. Hüseyin Özay kimdir? Hüseyin Özay, 1 Ocak 1959 yılında Samsun Vezirköprü'de dünyaya geldi. Samsun Belediyesi konservatuarına yazılarak tiyatro eğitim almaya başladı. 1986'da TRT'nin seslendirme sınavına başvurdu ve beş bin kişinin başvurduğu bu sınavda seçilen 69 kişi arasında yer aldı. Seslendirme sanatçısı olarak görev yaparken 1980 yılında tiyatro ile sahnelere adım attı ve ardından birçok tiyatro, dizi ve filmde rol aldı.
Hüseyin Özay hangi dizilerde oyandı
Topal Hoca, Diriliş: Ertuğrul, Panzehir, Yabancı, Dağ, Hür Adam, Rehber: Hz. Mevlana
Hüseyin Özay hangi sinemada oynadı?