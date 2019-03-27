0553 313 94 23

Hüseyin Kayapınar’dan ’Fetva Usulü’ semineri

İl Müftülüğü tarafından düzenlenen seminerde Din işleri Yüksek Kurulu Eski Başkan Vekili Dr.

27 Mart 2019 Çarşamba 09:48
Hüseyin Kayapınar’dan ’Fetva Usulü’ semineri

İl Müftülüğü tarafından düzenlenen seminerde Din işleri Yüksek Kurulu Eski Başkan Vekili Dr. Hüseyin Karapınar“Fetva Usulleri” konusunda bilgiler verdi.


Seminerin açılış konuşmasını yapan İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, “İl Müftülüğü olarak davetimizi kırmayıp programımıza katılan Din İşleri Yüksek Kurulu Eski Başkan Vekili Dr. Sayın Hüseyin Kayapınar hocamıza teşekkür ediyorum. Bizler özellikle burada bulunan hocalarımızın, müftülerimiz, vaiz ve vaizlerimiz, gençlik koordinatörlerimiz, manevi rehberlerimiz olarak, hocamızın bilgisinden ve tecrübesinden istifade edelim istedik. Davetimize icap ettiği için saygıdeğer hocama sizler adına, kurumum adına, Kayseri adına teşekkür ediyorum. Ayrıca bizlerin özellikle Alo Fetva’da, manevi rehberlerimizin yurtlarda, diğer hocalarımızın da sahada, alanda, dışarıda karşılaştıkları birçok sorularda zaman zaman usul hatalarının yapıldığını görüyoruz. En azından burada bu usul hatalarını düzeltecek bir imkân bulabiliriz diye düşünüyorum.” diyerek sözlerini tamamladı.


Din İşleri Yüksek Kurulu Eski Başkan Vekili Dr. Hüseyin Kayapınar ise, “Bir şeyin fıkıh olabilmesi için ahkâm olacak, şerî olacak, ameli olacak ve bir de tafsili delillerden olacaktır. Bilindiği üzere iki türlü delil var; icmali delil ve tafsili delil. Sünnet ve kıyas gibi dedillere icmali delil deniyor. Kitaptaki ayetler veya sünnetteki o hadisler de tafsili delildir. Bu tafsili delillerden istinbat yoluyla elde edilen şerî ve ameli hükümleri bilmektir. Bunları bilene de fakih denir. Bu tafsili delillerden istinbat edilen şerî-amelî hükümleri bilene fakih denir. Öyleyse fıkh ve fakihten bahsetmemiz için şerî olacak, amelî olacak. İtikadî değil mesela; ahlaki değil. Akli hükümler var, tecrübî hükümler var, lügavi hükümler var. Müpteda merfudur cümlesi bir hükümdür. Ateş yakıcıdır cümlesi tecrübîdir. 2 kere 2, 4 eder; bu aklîdir. Bunlar hükümdür. Ama bunlar fıkhın tanımına girmez. Fıkıh tanımına girmesi için şerî hüküm olacak, amelî hüküm olacak. İtikadî hüküm olmaz, ahlakî hükümler fıkhın konusuna girmez. İtikadî hükümler akaidin ve kelamın içindedir. Ahlakî hükümler tasavvufun ve ahlakın içindedir. Ve bir de tafsili delillerden istinbat getirilecek. Müçtehitlerin içtihat etmiş oldukları, çıkarmış oldukları şeyler düz bilgi değildir.


“SORULARA CEVAP VERİRKEN SON DERECE DİKKAT ETMEMİZ GEREKİR”


Bizim terminolojimizde, ıstılahımızda fakih ile müçtehit aynı anlamdadırlar. Ve müftü ile müçtehit aynı anlamdadırlar. Biz fetvadan bahsederken veya müftü derken normalde hakiki anlamda müftü dediğimiz kimse içtihat eden kişidir, müçtehittir yani. İnsanların dini konulardaki sorularına cevap veren, kitaplardan nakiller yapan kişiye de müftü diyoruz. Bu açıdan bakıldığında aslında hepimiz müftüyüz; mecazi anlamda. Müftülük son derece önemli ve son derece sorumlu bir iştir. Bir şey için farzdır, vaciptir, sünnettir, menduptur dediğimiz zaman Allah’ın hükmünü ortaya koymuş oluyoruz. Dolayısıyla fevkalade önemli bir iştir. Ama o derecede de sorunlu bir iştir. İster gerçek müftü olsun, ister bizim gibi mecazi anlamda müftü olsun bu sorulara cevap verirken son derece dikkat etmemiz gerekir.


“ÇOK ÖNEMLİ BİR GÖREV ÜSTLENDİK”


Bizim yaptığımız aslında fetva vermek değildir. Çünkü fetva verince içtihad etmek lazım. Bizim yapacağımız şey daha çok nakletmek. Ya kitaptakini nakletme, veya diğer birisinin söylediğini nakletme. Ama biz de mecazi anlamda müftü kabul ediliyoruz. Biz bunuyaparken, bunu söylerken Rabb-ül Alemîn adına imza atıyoruz. “Bu konuda Rabbimizin hükmü şudur” diyoruz. Ne büyük bir şey! İbn-i Kayyım el-Cevziyye bir kitabında şöyle demektedir; “nasıl ki bir kralın sekreteri bir kral adına yazı yazdığı zaman son derece dikkatli olması gerekiyorsa Allah adına cevap ve bilgi veren kişinin de daha çok dikkatli olması gerekir. Onun için fevkalade önemli bir görev üstlenmişiz.” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 09:48
  1. kitap

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Prof.Dr. Ali Erbaş öğrencilere seslendi
    1. Prof.Dr. Ali Erbaş öğrencilere seslendi
    2. PKK'nın tepe kadrosuna ağır darbe
    3. Dr. Aydoğan Arslan gençlerle maç yaptı
    4. "Geleceğin Meslekleri Eğitimi" ATÜ’de..
    5. Girişimcileri bürokrasiye boğmayacağız
    6. MHP'den Mansur Yavaş açıklaması: 3..
    7. Dikbayır: "Seçilecek adayları..
    8. Tahta kaşık ve şişeden kukla yaptılar
    9. Teröristbaşı Cemil Bayık'ın vuruldu
    10. Küçük darbukacı babasının yolunda
    11. GÜNCELLEME 2 - Kadıköy'de inşaat..
    12. Tarım ve Orman Bakanı Bekir..
    13. Operasyonda Altun ağır yaralandı,..
    14. Turan açık açık söyledi: AK Parti'nin..
    15. Nüfus Müdürlüklerinde seçim mesaisi
    16. Toprağa gölümü silahlar bulundu
    17. Sektörün payını yüzde 15’e çıkaracak!..
    18. MİT ve TSK ortak operasyonunda PKK..
    19. Akdoğan: “Benzin istasyonlarındaki tüp..
    20. İstanbul Havalimanı'na taşınma..
    21. ASKİ’den Dünya Su Günü etkinliği
    22. PKK terör örgütü propagandası yapan..
    23. Mehmet Adil İkiz Ortaokulu’ndan..
    24. İki ülke birleşti! Teröre karşı ortak..
    25. 'Düğünümde, kınamda ne dağıtacağım'..
    26. Kadınlardan kitap için "sessiz" yürüyüş
    27. Aydın’da 820 bin seçmen 112 aday..
    28. 120 mühendise seracılık eğitimi verildi
    29. Probolis Uzmanı Tanuğur, Hollandalı..
    30. Türk-İş'in açlık ve yoksulluk sınırı..
    Biletle değil abdestle girilecek
    Biletle değil abdestle girilecek
    Saadet ve BBP'li adaylar AK Parti lehine çekildi
    Saadet ve BBP'li adaylar AK Parti lehine çekildi
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi

    Günün Karikatürü

    27 Mart 2019
    Başkan Erdoğan açıkça ilan etti! "Bundan sonra hiçbir ülke, hiçbir güç Türkiye'yi..."
    Başkan Erdoğan açıkça ilan etti! "Bundan sonra hiçbir ülke, hiçbir güç Türkiye'yi..."
    İslam Merkezini bombalamaya hazırlanırken Müslüman oldu
    İslam Merkezini bombalamaya hazırlanırken Müslüman oldu