Hüseyin Gülerce'den Muharrem İnce'ye PKK çağrısı!

Gazeteci-yazar Hüseyin Gülerce sosyal medya hesabından Hakkari'deki anne ve 11 aylık bebeğinin hayatını kaybettiği alçak saldırıya ilişkin Muharrem İnce'ye bir çağrıda bulundu.

''İNCE'Yİ PKK TERÖRÜ DEMEYE DAVET EDELİM...''

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Gülerce ''Muharrem İnce PKK terörü diyemiyor. Çünkü İzmir'de, Cumhurbaşkanı seçildiğinde Demirtaş'ı Başkan yardımcısı yapacağını, HDP'den de bakan alacağını söylemişti. İnce'yi PKK terörü demeye davet edelim. Bakalım ne yapacak?' diyerek Muharrem İnce'ye bir çağrıda bulundu.

Muharrem İnce, PKK'nın Hakkari'de gerçekleştirdiği anne ve 11 aylık bebeğinin hayatını kaybettiği alçak saldırı için yaptığı açıklamada PKK'ya tek laf etmemişti!