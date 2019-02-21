Hüseyin Doğan: Çöken yol en kısa sürede yapılacak

AK Parti Emet Belediye Başkan adayı Hüseyin Doğan, çöken Tavşanlı-Emet yolunun en kısa sürede tekrar yapılacağını ifade etti.

Gelişmeleri yakından takip ettiklerini dile getiren Doğan, ’’Yıllardır özlemi duyulan Emet Tavşanlı yolunda 8 kilometrelik mesafenin yapılarakhizmete girmesininmemnuniyet yaratmasına karşınyolda meydana gelen heyelanlar nedeniyle ilçe başkanlığı döneminde de ilgili birimlere aktarıp takipçisi olduk. Halkımızın yıllardan beri süregelen yol özlemi 8 kilometrelik kısmın yapılarak hizmete girmesi ilebir nebze olsun halkımızı memnun etmişti. Geçen zaman diliminde meydana gelen göçmeler ile ilgili başkanlığımız döneminde ilgili birimlerle gerekli girişimlerimizi yapmıştık. Bu konuda da mevcut yolumuzda güçlendirme çalışmaları yapılmıştı. Ancak son dönemde yaşadığımız talihsiz olayda22-23. kilometreler arasında da göçme meydana geldi. Karayolları bölge müdürümüz, genel müdürlüğümüz daire başkanlığı teknik elemanları ile birlikte göçen yol hattında geniş bir inceleme ve tespit çalışması yapıldı. Bir araştırma raporu oluşturulacak. Bu raporun sonucunda çalışmalar biran önce başlayacak’’ diye konuştu.