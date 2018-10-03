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Hüseyin Avni Mutlu ve Hüseyin Çapkın'ın cezaları onandı

FETÖ’nün mülkiye yapılanmasına ilişkin davada hapis cezasına çarptırılan eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın’ın cezaları, İstinaf Mahkemesi tarafından onandı.

03 Ekim 2018 Çarşamba 17:03
Hüseyin Avni Mutlu ve Hüseyin Çapkın'ın cezaları onandı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, Fethullahçı Terör Örgütü’nün mülkiye yapılanmasına ilişkin aralarında eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın’ın da bulunduğu 5’i tutuklu 11 sanık hakkındaki davaya ilişkin yapılan istinaf başvurularını karara bağladı. Daire kararında, yerel mahkeme olan İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince verilen kararın usul ve yasaya uygun olduğu gerekçesiyle istinaf başvurusunun esastan reddine karar verdi.

Yerel mahkeme tarafından eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu hakkında verilen 3 yıl 1 ay 15 gün ve eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın’ı aynı suçtan 2 yıl 1 ay hapis cezasını onamış oldu. Karar, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi tarafından oy birliğiyle alındı.

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fethullahçı Terör Örgütü’nün mülkiye yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aralarında eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın’ın da bulunduğu 11 vali ve kaymakam hakkında 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve çeşitli oranlarda hapis istemiyle dava açıldı. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi 9 Şubat 2018 tarihinde davayı karara bağladı. Mahkeme, eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu’yu 'örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis ve eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın’ı aynı suçtan 2 yıl 1 ay hapse çarptırdı.

Eski Muğla Valisi Fatih Şahin, Eski Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Mürtez Balcı, Eski Rize ve Çorum valisi Nurullah Çakır, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme, eski Şanlıurfa Valisi Yusuf  Yavaşcan’ı ise 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapisle cezalandırdı.

Mahkeme, eski Bağcılar Kaymakamı Erdal Çakır’ı, 'örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırırken, eski Artvin ve Hakkari Valisi Necmettin Kalkan’ı 4 yıl 2 ay hapse mahkum etti. Sanıklar Feyzullah Özcan, Haluk Nadir, Yılmaz Kurt hakkında ise beraat kararı verdi.

Öte yandan Hüseyin Avni Mutlu hükmün açıklanmasıyla birlikte tahliye edilmişti.

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 17:03
  1. Şanlıurfa
  2. Rize
  3. Muğla
  4. İstanbul
  5. Hakkari
  6. Çorum
  7. Artvin
  8. Hüseyin Avni Mutlu
  9. Hüseyin Çapkın
  10. FETÖ davası
  11. mahkeme kararı
  12. hapis cezası
  13. Cezalar onandı

YORUM YAZ

  • ahmet erogluahmet eroglu34 dk önce
    komik cezalar. adalet sistemi berbat maalesef
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