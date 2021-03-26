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Biyografi Hüseyin Aydın kimdir? Ziraat Bankası eski genel müdürü Hüseyin Aydın
Biyografi

Hüseyin Aydın kimdir? Ziraat Bankası eski genel müdürü Hüseyin Aydın

Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünde görev değişimi oldu. 15 Temmuz 2011'den bu yana Ziraat Bankası Genel Müdürü görevini sürdüren Hüseyin Aydın Olağan Genel Kurul'da görevini Alpaslan Çakar’a devretti. Peki Hüseyin Aydın kimdir? Hüseyin Aydın hangi görevlerde bulundu?

Yeniakit Publisher
2021-03-26 12:21:00 - 2021-03-26 12:22:15
Hüseyin Aydın kimdir? Ziraat Bankası eski genel müdürü Hüseyin Aydın

Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü görevini Alpaslan Çakar’a bırakan Hüseyin Aydın, 5 Mayıs 2005’te Halk Bankası Genel Müdürü oldu. 15 Temmuz 2011 tarihinde Ziraat Bankası Genel Müdürlüğüne atanan Hüseyin Aydın, Türkiye Bankalar Birliği Başkanlığı görevini de üstleniyor.

Hüseyin Aydın kimdir?

Hüseyin Aydın, 1959 yılında Artvin'in Borçka ilçesinde doğdu. Lisans eğitimini Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Ekonomi Fakültesi'nde tamamlayan Hüseyin Aydın, meslek hayatına ise Ziraat Bankası'nda Müfettiş Yardımcısı olarak başladı.

Ziraat Bankası'nda çeşitli görevlerde bulunan Hüseyin Aydın, 28.03.2003-13.04.2005 tarihleri arasında Halk Bankası Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliği ve 28.04.2004-12.11.2004 tarihleri arasında Mülga Pamukbank T.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürüttü. 14.04.2005-31.05.2005 tarihleri arasında Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapan Aydın, 31.05.2005 tarihinde Halk Bankası Genel Müdürü oldu. Son olarak 15 Temmuz 2011 tarihinde Ziraat Bankası Genel Müdürlüğüne atanan Hüseyin Aydın, Türkiye Bankalar Birliği Başkanlığı görevini de yürütüyordu.

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