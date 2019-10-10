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Hüseyin Avni Mutlu yeni partiye mi katılacak? Hüseyin Avni Mutlu Davutoğlu'nun davetine katıldı

Yeni parti çalışmalarını sürdüren eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun ekibi tarafından organize edilen toplantıda, Davutoğlu'nu dinleyenler arasında eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun da olması dikkat çekti.

10 Ekim 2019 Perşembe 12:17
Hüseyin Avni Mutlu yeni partiye mi katılacak? Hüseyin Avni Mutlu Davutoğlu'nun davetine katıldı

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, İstanbul Platformu'nun etkinliğine konuşmacı olarak katıldı.

Yeni parti kurma çalışmalarında bulunan Davutoğlu'nun konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte dinleyiciler arasında dikkat çeken isimler yer aldı.

Medyascope'tan Caner Polat'ın haberine göre, etkinliğe dinleyici olarak katılanlar arasında eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, araştırmacı-yazar Mustafa Akyol, eski Marmara Üniversitesi Rektörü Zafer Gül, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında AK Parti İstanbul İl Başkanı olan Selim Temurci, eski MHP milletvekilleri Ahmet Çakar ve Yaşar Bozkurt vardı.

Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, eski Marmara Üniversitesi Rektörü Zafer Gül, eski MHP milletvekilleri Ahmet Çakar ve Yaşar Bozkurt'un Davutoğlu'nu dinleyen isimler arasında yer alması "Söz konusu isimler yeni partide yer alacak mı?" sorusunu akıllara getirdi.

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 12:17
  1. Ahmet Davutoğlu
  2. İstanbul Platformu
  3. İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu
  4. Selim Temurci
  5. Ahmet Çakar
  6. Yaşar Bozkurt

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