Hüseyin Avni Mutlu ne kadar hapis yatacak? Hüseyin Avni Mutlu hangi cezaevine kondu?
FETÖ’nün mülki yapılanmasına yönelik soruşturmada tutuklanan İstanbul eski Valisi Hüseyin Avni Mutlu, "örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırmıştı. Mahkeme Mutlu’nun cezasını onadı.07 Kasım 2018 Çarşamba 14:22
FETÖ’nün mülki yapılanmasına yönelik soruşturmada tutuklanan İstanbul eski Valisi Hüseyin Avni Mutlu, "örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırmıştı. Mahkeme Mutlu’nun cezasını onadı.
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, 15 Temmuz kanlı darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ’nün mülkiye yapılanmasına yönelik davada yerel mahkemece "örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan verilen 3 yıl 1 ay 15 gün cezası onandı. İstanbul eski Valisi Hüseyin Avni Mutlu avukatlarıyla birlikte Edirne Adliyesine gelerek teslim oldu. İnfaz savcılığındaki işlemlerinin ardından Mutlu, Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri nezaretinde Edirne F Tipi Cezaevine götürüldü.
Hüseyin Avni Mutlu 3 yıl 1 ay 15 gün hapis yatacak
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 9 Şubat'ta karara bağlanan FETÖ'nün "mülkiye" yapılanması davasına ilişkin istinaf başvurularını karara bağlanmıştı. Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, "örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırmıştı.
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