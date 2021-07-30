Hüseyin Avni Coş, İstinye'de evine giderken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 2015 ve 2017 yılları arasında Sakarya Valiliği görevinde bulunan Hüseyin Avni Coş'un ölüm haberi üzerine hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. İşte merak edilen haberin devamı…

Hüseyin Avni Coş kimdir ve nerelidir?

Hüseyin Avni Coş 1959 yılında Isparta'nın Eğirdir ilçesinde doğdu. 3 çocuk babası Coş Türk bürokrat ve eski validir. 1976 yılında Eğirdir Lisesinden mezun olduktan sonra aynı yıl Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesinde eğitime başladı, 1977 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin İktisat ve Maliye Bölümüne geçiş yaptı ve 1981 yılında iyi derece ile mezun oldu.

1982'de Antalya Maiyet Memuru olarak Mülki İdare Amirliğine başladı. Kaymakamlık stajı sırasında Burdur'un Bucak ilçesinde Kaymakam Vekilliği ve Belediye Başkanlığı görevini yürüttü. 1983 yılında 69. dönem Kaymakamlık Kursunu "Üstün Başarılı" derecesiyle tamamladı. 1984'te Ordu ili Akkuş ilçesi Kaymakamlığına atandı. 1987'de Sivas ili İmranlı ilçesi Kaymakamlığına atandı. 1988'de İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen yabancı dil kursunu bitirdi ve ardından bir yıl süreyle Amerika Birleşik Devletleri’ne gönderildi. 1989 yılında Siirt'in Şirvan ilçesinin kaymakamlığına atandı.

1991'de Diyarbakır'a Olağanüstü Hal Bölge Vali Yardımcılığına atandı. 1995'te İçişleri Bakanlığı APK Kurulu ve Sivil Savunma Genel Müdürlüklerinde Daire Başkanı olarak görev yaptı. 1995'te İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliğine atandı. 1996 yılında Mülkiye Başmüfettişi oldu. Güvenlik ve yönetim konularında çeşitli kurs ve seminerlere katıldı. 30 Ocak 2003 Tarih ve 2003/5221 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Bingöl Valiliğine atandı. 1 Mayıs 2003'te oluşan Bingöl depreminin hasarlarının hızla onarılması ve özellikle kış mevsiminden önce afetzedeler için yapılan kalıcı konutların bitirilmesindeki büyük katkıları nedeniyle Genç Girişim ve Yönetişim Birliğince “Yılın Valisi” olarak seçildi.

1 Aralık 2003 tarih ve 2003/6478 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Aksaray Valiliğine, 30 Aralık 2005 tarih ve 2005/9864 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Kırklareli Valiliğine, 11 Haziran 2009 tarih ve 2009/15064 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Aydın Valiliğine atandı, bu görevinden sonra da 17 Ağustos 2011 tarih ve 2011/2153 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Adana Valiliğine atanmış ve 5 Eylül 2011 tarihinde göreve başlamıştır. 23 Mayıs 2014 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan valiler kararnamesi ile Sakarya valiliğine atanmıştır ve 9 Haziran 2014 tarihinde bu görevine başlamıştır. 21 Haziran 2017 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan valiler kararnamesi ile Merkez Valiliğine atanmıştır.