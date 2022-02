Haber kanallarında katıldığı programlarda yaptığı yorumlarla dikkatleri çeken Hüseyin Alptekin'in kim olduğu mesleği merak ediliyor. Peki, Hüseyin Alptekin işi nedir?

Hüseyin Alptekin kimdir nereli ne iş yapıyor?

Hüseyin Alptekin, lisans eğitimini Beykent Üniversitesi İşletme ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinde 2004 yılında tamamladı. Alptekin, yüksek lisans derecesini 2006 yılında Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden aldı. Lisansüstü çalışmalarını 2008 yılına kadar Utah Üniversitesi'nde sürdüren Alptekin doktora çalışmalarını "Explaining Ethnopolitical Mobilization: Ethnic Incorporation and Mobilization Patterns in Bulgaria, Cyprus, Turkey, and Beyond" başlıklı teziyle Texas Üniversitesi-Austin Siyaset Bilimi Bölümü'nde tamamladı. Başlıca akademik ilgi alanları arasında karşılaştırmalı siyasi kurumlar, etnik siyaset, milliyetçilik, Türkiye ve Ortadoğu politikası ve sosyal bilim araştırmaları metodolojisi yer alan Alptekin'in araştırmaları Ethnic and Racial Studies, Mediterranean Politics, Nationalism and Ethnic Politics, Afro Eurasian Studies, Insight Turkey, Wiley-Blackwell Encyclopedia of Political Thought'ta yayınlandı. İstanbul Şehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde öğretim üyesidir.

Ayrıca Hüseyin Alptekin’in kitapları da bulunuyor.