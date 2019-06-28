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Hürriyet’ten duraklarda bekleyenlere çay poğaça

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, işe gitmek için duraklarda servis aracı bekleyen vatandaşlara poğaça ve çay ikram etti.

28 Haziran 2019 Cuma 11:10
Hürriyet’ten duraklarda bekleyenlere çay poğaça

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, işe gitmek için duraklarda servis aracı bekleyen vatandaşlara poğaça ve çay ikram etti.


Belediye başkan adaylığında başlattığı geleneği bozmayan Başkan Hürriyet, sabah erken saatlerde Turan Güneş Caddesi Bekirdere mevkiinde otobüs duraklarındaki vatandaşları ziyaret etti. Hürriyet’e birim müdürleri de eşlik etti. Duraklarda bekleyen vatandaşlarla sohbet eden Başkan Hürriyet çay poğaça ikramında bulundu. İkramlardan memnun olan vatandaşlar ise Başkan Hürriyet’e teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 11:10
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