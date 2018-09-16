Taha Akyol nerede yazacak? Hürriyet'te veda eden Taha Akyol'un yeni adresi neresi?

Hürriyet Gazetesi'nin Demirören'e geçmesinden sonra gazetede yaprak dökümü devam ediyor. Hürriyet Gazetesi'nin emektar yazarlarından Taha Akyol Hürriyet Gazetesi'ndeki köşesine veda etti. Peki Taha Akyol bundan sonra nerede yazacak?



Taha Akyol Hürriyet'den ayrıldığını bugünkü köşe yazısında şu şekilde duyurdu: "Bugün bu zor vedayı yapıyorum. Değerli okurlarıma ve çalışma arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. En iyi dileklerimle, saygılarımla."

Taha Akyol yazılarına devam edip etmeyeceğini merak eden okurlar, Taha Akyol okurları, Akyol'un bundan sonra nerede yazacağını merak ediyor. İddialara göre, Taha Akyol'un, Sözcü'de yazacağı konuşuluyor.