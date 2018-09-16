Hürriyet ayıklanıyor! Sıra Ahmet Hakan'da mı?

Taha Akyol ve Mehmet Yakup Yılmaz’ın Hürriyet gazetesindeki yazılarına geçen hafta itibariyle son verilmişti. Demirören Grubu’na satılmasının ardından Hürriyet’in önemli isimleri ile başlatılan yol ayrımının devam edeceği düşünülüyor. Hürriyet’te kalan eski isimlerden olan Ahmet Hakan bunlardan birisi. Yeni Akit yazarı Rasim Bolbol bugünkü köşe yazısında “Hürriyet’te sıra Ahmet Hakan’a mı geliyor?” diye sordu.

İşte Bolbol’un o yazısı;

Doğan Medya Grubu’nu geçtiğimiz mart ayında satın alan Demirören’lerin Hürriyet’teki operasyonu tam gaz devam ediyor…

Hatırlayacaksınız, “amiral gemisi”nde pek çok yazar ve yöneticiyle daha önceden yollar ayrılmıştı. Geride bıraktığımız haftada da Taha Akyol ve Mehmet Yakup Yılmaz’ın yazılarına son verildi.

Akyol, önceki gün 5 cümlelik bir yazıyla okuyucularına veda etti; Yılmaz’ın da Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar ile yarın yapacağı görüşmenin ardından gazeteyle yollarını ayıracağı konuşuluyor.

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Aslında her iki isim de Hürriyet’te deyim yerindeyse uzatmaları oynuyordu.

Biliyorsunuz, Babıali’de en fazla sayıda dergi ve gazeteyi çıkartan isim olmakla övünen “etekli Yakup” namıyla maruf Mehmet Yılmaz, 13 yıldır köşe işgal ettiği Hürriyet’te muhalefet olsun diye muhalefet yapıyordu. Patronunun, yaptığı sayısız iş takipçiliğinin hatırına tahsis ettiği köşeyi kirli emellerine alet etmekten hiç mi hiç çekinmiyordu.

Taha Akyol’un da “etekli Yakup”tan aşağı kalır yanı olmadığını söyleyebiliriz...

O da matbuat âleminin “rüzgar gülleri”nden biriydi... 12 Eylül öncesinde MHP Genel İdare Kurulu üyeliğinde bulunmuş, bu görevin yanı sıra partinin yayın organı olan Hergün gazetesinde yazılar kaleme almış, ancak daha sonra 180 derecelik bir dönüşe imza atarak liberal şapkası takmıştı. Yani “fikir dönekliği” kavramı, tam olarak hazretin kendisinde temayüz ve tebarüz etmişti.

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Hem Taha Akyol’un hem de Mehmet Yakup Yılmaz’ın Hürriyet’ten gönderilmesi, aslına bakarsanız olumlu bir gelişme.

Bakalım sıra Aydın Doğan’ın “garson”u Ahmet Hakan’a ne zaman gelecek?

Yıldırım Demirören’in, kendisini vaktiyle “tüpçü” diye aşağılayan Hergele’ye nasıl bir muamelede bulunacağını hep birlikte göreceğiz.