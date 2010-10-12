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'Hürriyet’in satışında askere 3 milyon dolar verildi'

Eski meşhur medya patronlarından Dinç Bilgin, medya dünyasının bir dönem ne kadar kirli ilişkilere girdiğini gözler önüne serdi

12 Ekim 2010 Salı 09:00
'Hürriyet’in satışında askere 3 milyon dolar verildi'

Bilgin, Hürriyet gazetesinin Aydın Doğan’a satışı sonrasında, patron Erol Simavi’nin 3 milyon dolar tutarındaki bir parayı ‘bağış’ adı altında dönemin Genelkurmay Başkanı Doğan Güreş’e bizzat takdim ettiğini iddia etti. Medyadaki kirli ilişkiler Sabah gazetesinin ve ATV’nin eski sahibi, işadamı Dinç Bilgin, bu haftaki Aksiyon dergisine verdiği mülâkatta medya dünyasındaki kirli ilişkilerden birini daha gözler önüne seriyor. Bilgin’in verdiği bilgilere göre Hürriyet gazetesinin Aydın Doğan’a satışı sırasında askere 3 milyon dolar “bağış”(!) yapılmış. Dinç Bilgin, Hürriyet gazetesinin Aydın Doğan’a satışı sonrasında patron Erol Simavi’nin 3 milyon dolar tutarındaki parayı dönemin Genelkurmay Başkanı Doğan Güreş’e bizzat takdim ettiğini açıkladı. Bilgin’e göre “bağış” adı altında verilen bu paranın anlamı ise Hürriyet’in Aydın Doğan’a teslimi için askeriyeden onay almaktı.

O BAĞIŞ(!) İLE ASKERDEN ONAY ALINDI

Hürriyet’in Aydın Doğan’a satışı esnasında Erol Simavi’nin, o dönemin parası ile 100 milyar lirayı (3 milyon dolar) orduya, bizzat Doğan Güreş’e takdim edilmesinin oldukça dikkat çekici olduğunu dile getiren Bilgin; “Durup dururken böyle bir satış yapan ve yurtdışında yaşamaya karar veren bir adam neden Türk ordusuna böyle bir bağışta bulunsun? Komik gelmişti o zaman bana. Garip bir Türkiye’ydi o zaman. Allah var, sadece Erol Simavi mi orduya bağışta bulunuyordu? Bütün büyük işadamları sıraya girip benzer bağışlar yapıyorlardı” dedi. Kendisinin yeterli parası olmadığı için böyle bir bağış(!) yapmadığını söyleyen Dinç Bilgin; “Hürriyet’in o parayı bağışlaması bu satışa cihet-i askeriyeden onay almak gibiydi. Sabah’ta da öyle bir yayın yaptık” şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 14:03
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