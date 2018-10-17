Hürriyet'in parlatmaya çalıştığı sözde yazar PKK yandaşı çıktı! "Gerilla tur düzenleyecek"

Peygamberlik makamını alaya alan ve Hz. Cebrail'e (a.s.) iftiralardan bulunan 'Peygamber Endişesi' isimli skandal bir kitap yazan Yavuz Ekinci adlı yazar, PKK yandaşı çıktı.

Demirören Medya Grubu'nda, Aydın Doğan'dan kalan ekiplerin PKK ve yandaşlarını parlatma girişimlerini devam etmesi dikkat çekiyor.

Sözde yazardan skandal kitap! Hz. Cebrail sözde 'peygaber'e "Bak" demiş!

"PKK Şemdinli'ye turistik 'gerilla turları' düzenlemeye hazırlanıyor"

Hürriyet'in de parlatmaya çalıştığı sözde yazar, geçmişte attığı tweetlerde PKK'lı teröristlere övgü dolu ifadelerde bulunduğu ortaya çıktı. 'Gerilla' dediği terörist arkadaşının da olduğunu ifade eden Ekinci, bir paylaşımında ise "Devlet Şemdinli'de her şey kontrolümüzde diyor. PKK ise Şemdinli'ye turistik 'Gerilla Turları' düzenlemeye hazırlanıyor" sözleriyle kime hizmet ettiğini gün yüzüne çıktı.

Terör örgütü YPG'ye destek paylaşımları

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'ye destek paylaşımları da yapan Yavuz Ekinci, "Biji YPG YPJ (Çok Yaşa YPG YPJ)" şeklinde skandal tweetler attığı görüldü.

YPG'li bir teröristi de hesabından paylaşan Ekinci'nin Kobani olayları içerisinde bulunduğu ortaya çıktı.

İşte o skandal tweetler: