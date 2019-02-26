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Hürriyet’in gerçek trajını açıklayan Posta yazarı kovuldu!

15 yıldır Posta gazetesinde yazı yazanİstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Teoman Cem Kadıoğlu’nun, Hürriyet'in gerçek tirajlarını paylaştığı gerekçesiyle işine son verildiği iddia edildi.

26 Şubat 2019 Salı 11:44
Hürriyet’in gerçek trajını açıklayan Posta yazarı kovuldu!

Posta gazetesinde 15 yıl boyunca köşe yazarlığı yapan İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Teoman Cem Kadıoğlu, twitter hesabından geleneksel yayın yapan gazetelerin tirajlarını paylaştı.

Gerçek trajı paylaştı, kovuldu

Kadıoğlu'nun bu paylaşımı ile Posta Gazetesi'ndeki yazılarına son verildi. Kadığoğlu'nun yazılarına son verilmesinin nedeni ise Hürriyet Gazetesi'nin tiraj rakamlarını paylaşması olarak yorumlandı.

Kadıoğlu olayı kişisel Twitter hesabından, “Bu twitimden sonra 15 yıldır aralıksız her gün sağlık köşesi yazdığım Posta gazetesindeki yazılarıma son verildi. Pek üzüldüm..!” sözleriyle duyurdu.

Kadıoğlu'nun Posta'daki sonunu getiren paylaşım ise iddiaya göre şu oldu: “Hürriyet gazetesi İstanbul gerçek bayi satışı 28.000, toplam Türkiye bayi satışı 60.000. Bu sayılara inilmesinin tek nedeni sosyal medya ve dijital devrim mi? Bu rakamlar basında çıktı, hatta Fatih Altaylı da yazdı” şeklinde yaptığı paylaşım oldu.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 11:44
  1. İstanbul
  2. teoman Cem Kadıoğlu
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