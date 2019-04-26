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Hürriyet ortaokulundan örnek davranış

Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Kalıcı Konutlarda bulunan Hürriyet Ortaokulu’nun ağacı sevme ve dikme etkinliğine katıldı.

26 Nisan 2019 Cuma 16:30
Hürriyet ortaokulundan örnek davranış

Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Kalıcı Konutlarda bulunan Hürriyet Ortaokulu’nun ağacı sevme ve dikme etkinliğine katıldı.


Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, gözetiminde kürekleri eline alan öğrenciler önce fidanlarını toprağa gömdü daha sonra su tankerinden bidon bidon su taşıyarak fidanlarına can suyu verdi.

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Haber Tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma 16:30
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