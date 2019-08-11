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Hürriyet muhabirleri kıskançlıklarından kafayı yaktı

5 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı İzmir-İstanbul Otoyolu'nu kıskanan Hürriyet muahabirleri, yaptıkları hesabın yanlış çıkması sonrası rezil oldu. Önce İstanbul'dan İzmir'e paralı yoldan, sonra İzmir'den İstanbul'a eski yoldan döndüklerini iddia eden muhabirler aradaki 172 km farka rağmen, benzin farkını sadece 8 TL olarak hesapladılar.

11 Ağustos 2019 Pazar 20:43
Hürriyet muhabirleri kıskançlıklarından kafayı yaktı

5 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı İzmir-İstanbul Otoyolu'nu kıskanan Hürriyet muahabirleri, yaptıkları hesabın yanlış çıkması sonrası rezil oldu. Önce İstanbul'dan İzmir'e paralı yoldan, sonra İzmir'den İstanbul'a eski yoldan döndüklerini iddia eden muhabirler aradaki 172 km farka rağmen, benzin farkını sadece 8 TL olarak hesapladılar..

İstanbul-İzmir arasını 3,5 saate indiren otoyol 5 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılarak vatandaşların hizmetine girdi. Vatandaşlarımız, hem konfor hem de zaman açısından kolaylık sağlayan otoyola bayram tatilinde yoğun ilgi gösterdi. İnsanların açılışından memnun olduğu İzmir-İstanbul Otoyolu, bazı kesimler tarafından da kıskançlıkla karşılandı. Yeni açılan otoyolda deneme yaptıklarını iddia eden Hürriyet muhabirleri, eski yolu ve yeni yapılan otoyolu karşılaştırırken kıskançlık krizinden rakamlara takla attırmaya kalkışırken suçüstü oldulyar.. Yaptıkları haberde kendi verdikleri rakamları yalanlayan muhabirler, rezil oldu. 

İzmir'e yeni yoldan İstanbul'a eski yoldan gittiler

Yeni açılan otoyolu denemek isteyen Hürriyet muhabirleri Savaş Özbey ve Serkan Ocak, İstanbul'dan İzmir'e yeni açılan otoyoldan gitti. Eline kronometre aldıklarını söyleyen muhabirler, istanbul'dan İzmir'e paralı yoldan 485 km yol yaparak 5 saat 29 dakikada gittiklerini belirtti. Dönüşte ise hiçbir paralı yola girmediklerini ifade eden muhabirler 8 saat 34 dakikada geldiklerini iddia ettiler..

İstanbul'dan İzmir'e giderken paralı yol 485 km olarak gösteriliyor:

Yine İstanbul'dan İzmir'e giderken yakıt hesabı yapılıyor ve mesafe masabaşında 555 Km'ye çıkartılıyor:

İzmir'den İstanbul'a dönerken ise yakıt hesabı şöyle yapılıyor:

485 km dedikleri yeni yolu, 656 km üzerinden hesapladılar

Otoyolu deneyen muhabirler yaptıkları haberde paralı yoldan gidişin toplamda 485 km olduğunu yazdılar. Haberin detaylarını anlatan muhabirlerin, kıskançlık krizine girerek verdikleri rakamlar ise 'Pes' dedirtti. Paralı yoldan gidiş başlığıyla yolun 485 km olduğunu ifade eden muhabirler, içerikte hesaplamalara gelince pusulayı şaşırdı. Muhabirler kronometreye varıncaya kadar dakika dakika dikkat ettiklerini söyledikleri yolda 485 km diye ifade ettikleri yolu, yakıt hesaplamaya gelince 656 kilometreye çıkardı. Haberi dikkatlice okuyarak rakamlardaki uyuşmazlığı fark eden vatandaşlar, Hürriyet muhabirlerinin ülkemize yapılan yatırımlara karşı duyulan kıskançlıkları anlamakta güçlük çektiklerini ifade etti.

Yoksa ayık kafa ile gitmediler mi?

Öte yandan haberi yapan muhabirlerin alkole olan düşkünlüğü dikkat çekti. İzmir-İstanbul Otoyolu'nda yolculuk yaparak yolculuklarını haberleştiren Serkan Ocak ve Savaş Özbey'in alkole düşkün olduğu öğrenildi. Serkan Ocak, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda TRT'nin yılbaşında içkiye kanun gereği uyguladığı engellemeyi 'Yok artık' dedirtecek cinsten bir sansür' sözleriyle paylaşırken, Savaş Özbey'in ise yazdığı bir yazısında Ege'de gittiği bir beachte rakı servis edilmemesini eleştirdiği ortaya çıktı. Hal böyle olunca İzmir-İstanbul Otoyolu'nda yapılan yanlış hesaplamada  "Biri rakıcı, biri içkici olunca, ayık kafa ile gitmemişler demek ki!" yorumlarına neden oldu. 

Hurriyet'in alkol sever iki muhabirinin eski tarihli paylaşımları şöyle:

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 20:43
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. İzmir-İstanbul Otoyolu
  4. Savaş Özbey
  5. Serkan Ocak
  6. Hürriyet

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