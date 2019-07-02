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Hürriyet Gazetesi satılıyor mu? KAP'a açıklama yapıldı

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş, Kamu Aydınlatma Platformu’nda bir açıklama yayımladı.

02 Temmuz 2019 Salı 17:28
Hürriyet Gazetesi satılıyor mu? KAP'a açıklama yapıldı

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş’nin Kamu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) bir açıklaması yayınlandı.

Kamu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Son günlerde basında yer alan Şirketimiz de dahil olmak üzere Demirören Medya Grubu'nun el değiştireceğine ilişkin iddialar hiçbir surette gerçeği yansıtmamaktadır. İşbu özel durum açıklaması, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 9. maddesi uyarınca yapılmıştır.’’

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 17:28
  1. Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş
  2. Kamu Aydınlatma Platformu (KAP)
  3. Hürriyet Gazetesi
  4. Demirören Medya Grubu

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