Hürriyet Gazetesi satılıyor mu? KAP'a açıklama yapıldı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş, Kamu Aydınlatma Platformu’nda bir açıklama yayımladı.

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş’nin Kamu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) bir açıklaması yayınlandı.



Kamu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi: "Son günlerde basında yer alan Şirketimiz de dahil olmak üzere Demirören Medya Grubu'nun el değiştireceğine ilişkin iddialar hiçbir surette gerçeği yansıtmamaktadır. İşbu özel durum açıklaması, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 9. maddesi uyarınca yapılmıştır.’’

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