Hürriyet gazetesi binasına zarar verme davasında karar

İSTANBUL (AA) - Hürriyet gazetesi binasına zarar verdikleri iddiasıyla yargılanan 26 kişiden 25’i beraat ederken, bir sanık 1 yıl 8 ay hapis ve 2 bin lira adli para cezasına çarptırılarak, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.



Bakırköy 5. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, katılan Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş’nin avukatı geldi.



Söz alan Hürriyet gazetesi avukatı Eren Mustafa Şener, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.



Mahkeme, 25 sanığın "mala zarar verme" ve "geceleyin iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme" suçunu işledikleri sabit olmadığından beraatlerine karar verdi.



Sanık Mesut Yeşilyurt’u "geceleyin iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme" suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme, sanığın eylemi birden fazla kişiyle gerçekleştirdiğinden cezasını 2 yıl hapse çıkarttı. Mahkeme, sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri ve duruşmalardaki iyi halini lehine takdiri indirim nedeni kabul ederek, cezasını 1 yıl 8 aya indirdi.

Sanık Yeşilyurt’u "mala zarar verme" suçundan 120 gün adli para cezasına çarptıran mahkeme, sanığın duruşmalardaki iyi hali nedeniyle cezasını 100 gün adli para cezasına düşürerek, günlüğü 20 liradan 2 bin lira adli para cezası verdi.

Sanık hakkındaki hükümlerin açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

- İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 6 Eylül 2015'te kalabalık bir grubun saat 23.05 sıralarında, protesto için gazete binası önüne gittikleri belirtildi.



İddianamede, 8 Eylül 2015'te de güvenlik güçlerinin şehit edilmesini protesto için araç konvoyu oluşturan şüphelilerin ilk önce Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü'ne vardıkları, saat 20.30 civarında da gazete binası önüne gittikleri ve protestoya burada devam ettikleri aktarılarak, şunlar kaydedildi:



''Şüphelilerin yönetim binasının etrafı duvarla çevrili bahçesi içerisine, güvenlik güçlerini itekleyerek girdikleri, ışıklandırma aparatlarını, binanın giriş kapısındaki döner cam kapı, vitrin camları, kameralar, giriş kapısındaki bariyerleri kırarak zarar verdikleri, giriş kapısını zorlayarak bina içine girmek istedikleri, olay yerine gelen takviye güvenlik güçlerince bina bahçesinin dışına çıkarıldıkları anlaşılmıştır.''



Araç plakalarından kimlikleri tespit edilen şüphelilerin, gazete binasının önüne protesto amacıyla gittikleri, İstiklal Marşı'nı okudukları ancak gazetenin bahçesine, binaya girmedikleri ve zarar vermedikleri şeklinde beyanda bulundukları kaydedildi.



İddianamede, 26 şüpheli hakkında ''mala zarar verme'', ''nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal'' suçlarından 2 yıl 4 aydan 9 yıla kadar hapis cezası isteniyordu.



