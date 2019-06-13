0553 313 94 23

Hürriyet, esnaflarla bir araya geldi

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet Belsa AVM esnaflarıyla bir araya geldi.

13 Haziran 2019 Perşembe 09:54
Hürriyet, esnaflarla bir araya geldi

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet Belsa AVM esnaflarıyla bir araya geldi.


Belsa AVM için neler yapılabileceğiyle ilgili esnaflarla bir araya gelen Başkan Hürriyet,esnafların istek ve şikayetlerini dinledi. Hürriyet, “Bundan sonra Belsa Alışveriş Merkezi’ndeki sorunları ortak akılla çözüp, hep birlikte plazayı canlandıracağız. Geçtiğimiz dönemde hem sıradan bir vatandaş olarak, hem de milletvekili olarakBelsa AVMtakibimde olan bir konuydu. Orada sıkıntılı bir süreç yaşandığının farkındaydım. Birlikte sorunlarınızı nasıl çözeriz diyerek sizleri özellikle dinlemek istedik.Esnafımız ekonomik koşullar altında ezilmesin, plazamız daha hareketlensin istiyoruz. Tabi ki bunu yaparken de geçmişte olduğu gibi inatlaşmayla değil hoşgörü ve anlaşma içerisinde yapalım. Bana oy versin vermesin bu belediye hepimizin belediyesi” şeklinde konuştu.


Bugüne kadar sorunların hep kavga ve bastıyla çözülmeye çalışıldığını belirten Belsa AVM esnafları da, “Bundan önce hiçbir konuda bizim fikrimiz sorulmadı. Belediyemiz büyük çoğunluğa sahip olduğu için hep onların istekleri uygulandı. Bizleri buraya davet edip, dinleyip, istek ve şikayetlerimize önem verdiğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz “dediler.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 09:54
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tavuk yumurtası üretimi Nisan’da azaldı
    1. Tavuk yumurtası üretimi Nisan’da azaldı
    2. Guatemala’da Seçim Suçları Savcısı’nın..
    3. ÇAYKUR’dan son 20 yılın en yüksek yaş..
    4. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’ndan..
    5. Dünya Rafting Şampiyonası sona erdi
    6. İçişleri Bakanlığından okul çevreleri..
    7. Umman Denizi'nde iki petrol tankerinde..
    8. Yıl sonu sergisindeki defile beğeni..
    9. A Milli Kadın Basketbol Takımı,..
    10. Yaylada "bal duası"na çıktılar
    11. ASEV kursiyerleri yetenekleriyle..
    12. Kümes hayvancılığı üretimi
    13. Direksiyon hakimiyetini kaybeden araç,..
    14. Galatasaraylı Nigel Hayes, Zalgiris..
    15. Turkcell’den hayvancılıkta “akıllı..
    16. Ülke genelinde eş zamanlı uygulama
    17. Iğdır’da kiraz hasadı başladı
    18. Asya borsaları
    19. Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan..
    20. Vali Günaydın’dan 112 Acil Çağrı..
    İbahim Tatlıses'ten çok sert tepki: Çarpılmış gibi oynuyor
    İbahim Tatlıses'ten çok sert tepki: Çarpılmış gibi oynuyor
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim

    Günün Karikatürü

    13 Haziran 2019
    On binler sokakta! Hükümet binası kuşatıldı
    On binler sokakta! Hükümet binası kuşatıldı
    Saadet Partisi, Karamollaoğlu'nun iddiasını bir üst seviyeye taşıdı!
    Saadet Partisi, Karamollaoğlu'nun iddiasını bir üst seviyeye taşıdı!